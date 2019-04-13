Важные разъяснения о миграционной амнистии для России дал советник молдавского лидера

Предоставленной РФ возможностью аннулирования запрета на въезд воспользовались порядка двадцати тысяч граждан Молдовы и еще около сорока тысяч могут это сделать.

Об этом говорилось в ходе видеомоста Кишинев – Москва на тему: «Миграционная амнистия 2019 в РФ для граждан Республики Молдова», прошедшего в пресс-центрах Sputnik. В беседе с молдавской стороны принимали участие советник президента по юридическим и институциональным вопросам Максим Лебединский и советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга.

Десятки тысяч молдаван, уезжающих в Россию на заработки, часто пренебрегают правилами пребывания иностранцев в этой стране, за что расплачиваются депортацией и запретом на въезд в РФ. Эта проблема достигла такого уровня, что ее приходится решать на уровне президентов.

Миграционная амнистия текущего года 2019 года – это не первые меры, которые были предприняты для помощи нашим согражданам по вопросу аннулирования запрета на въезд на территорию России. Ранее также при помощи президента Молдовы Игоря Додона и при прямой поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина уже предпринимались определенные процедуры в этом направлении. Но если в прошлые годы эта процедура была более сложной, то в этот раз она была простой и понятной и не задействовала какие-то бюрократические действия или усложненные процедуры.

- В соответствии с указом президента России, на основе которого и была применена эта процедура, нужно было исполнить определенные обязательства или действия со стороны граждан Молдовы. Наши соотечественники, нарушившие статью 26, ч. 4, 8, а также статью 27, ч. 12, 13, 14 Закона РФ о порядке въезда и выезда с территории страны, должны были покинуть территорию России, начиная с 1 января вплоть до 24 февраля 2019 года, имея свободную возможность вернуться обратно на территорию РФ после 1 марта, - отметил Максим Лебединский.

По словам Лебединского, под действие амнистии попадали также граждане Молдовы, которые на основе тех же статей уже имели запреты на въезд и находились на территории республики. Они просто должны были вернуться на территорию России после 1 марта. Однако это процедура не распространялась на тех, у кого были и другие нарушения или нарушения на основе других статей данного закона.

Советник президента также назвал основные причины, почему молдаване нарушают правила пребывания в России.

- Граждане Молдовы либо не документируются, либо надеются на простое «авось пронесет», и нарушают срок нахождения на территории России. Либо сталкиваются с ситуацией, когда они въехали в РФ, не оформили определенные документы, которые им позволяют находиться более длительный период в России. Боясь потерять место работы, они не выезжали из России после истечения 90 дней, в течение которых, по закону, позволяется иностранному гражданину находиться на территории другого государства, - рассказал Лебединский.

По словам советника главы республики по связям с диаспорой Кристины Буга, большая часть из всех наших соотечественников, выехавших на заработки за границу, находится в России.

- Российская Федерация является местом работы для большинства молдавских трудовых мигрантов за рубежом. В России временно проживают около 357 тысяч молдавских граждан. С 2012 в Россию переселилось около 106 тысяч наших соотечественников, - отметила Кристина Буга.