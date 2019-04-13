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Экономика
Габурич объявил, что работы над «Арена Кишинёв» выполнены уже на 50 процентов
13.04.2019

Власти спешат бодро отрапортовать. Кирилл Габурич объявил общественности о том, что работы по проекту "Арена Кишинёв" идут полным ходом, и уже выполнены на 50%. Габурич, остающийся министром экономики и инфраструктуры, заверил, что работы будут выполнены в срок и спортивный комплекс откроют согласно плану - к 14 октября 2019-го года. Работы были начаты осенью прошлого года:

- Мы также участвовали в оформлении документов, разрешений, для более быстрого темпа работ. Это был вызов для всех участвующих, выполнить работу за такой короткий период, быстро и качественно. Качество является наиболее важным, - приводит слова Габурича МОЛДПРЕС.

Работы по строительству ведёт турецкая компания, которая, по сути, кредитует правительство - деньги будут возвращаться в течение следующих двенадцати лет траншами, которые будут выплачиваться каждые шесть месяцев.

По словам Габурича, в самое ближайшее время будет создана онлайн-платформа chisinauarena.md, где граждане смогут в режиме реального времени следить за прогрессом. Комплекс строится рядом со Ставченами и занимает территорию в более чем 100 тысяч квадратных метров.


 
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