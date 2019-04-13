За последнюю неделю евро вырос в цене в среднем на 40 банов, а доллар - на 25

За последнюю неделю евро вырос в цене в среднем на 40 банов, а доллар - на 25. Экономические эксперты полагают, что укрепление европейской валюты связано с политической ситуацией, сложившейся в Молдове. А точнее, с тем, что до сих пор не было создано парламентское большинство и не сформировано новое правительство.

"Политическая ситуация создает напряженность в обществе, она ощущалась и в предыдущие месяцы, и в феврале, и в марте, и, конечно, в апреле", - сказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

И горожане уверены, что молдавский лей укрепится лишь после разрешения политического кризиса.

"Курс евро и доллара растет изо дня в день. А кто страдает? Мы, рядовые граждане". "Если правительство сформируют, лей укрепится. Видите, что происходит сейчас. Если не сформируют, лей упадет еще больше".

Между тем, эксперты говорят, что в случае необходимости Нацбанк готов предпринять меры, чтобы предупредить существенное обесценивание лея. "При девальвации не более 5, 10% - это предел, который нельзя преодолеть даже при наличии достаточных резервов, необходимых для прекращения этого процесса. Скорее всего, некоторые лица, которым надоел период стабильности национальной валюты, попытаются спекулировать на этом", - отметил экономический эксперт Роман Киркэ.

Согласно Конституции, если правительство не будет сформировано в течение трех месяцев после парламентских выборов, президент вправе распустить законодательный орган и назначить досрочные выборы.