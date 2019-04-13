Молдавский парадокс: Даже в такой «хлебной» области, как таможня, не хватает рабочих рук

В Кишиневе открылась традиционная ярмарка вакансий, основная проблема работодателей — большая текучка, люди массово уезжают из страны.

Работы в Молдове — не просто много, а очень много! Но я пошел на Ярмарку вакансий, которая открылась в Национальном дворце, «искать» себе не просто работу, а высокооплачиваемую, чтобы не хотелось рвануть за рубеж, в поисках длинного евро. Раз полстраны работает за границей, значит. С такой работой в нашей стране — просто швах! - думал я, поднимаясь по ступенькам Национального дворца.

На первом этаже молодежь азартно рубилась в компьютерные игры. Если бы за это платили, молдавские геймеры были бы богаты, как Билл Гейтс. А на втором этаже, где, собственно, и проходила Ярмарка, было чинно и атмосферно. Улыбчивые парни и девушки в деловых одеждах рассказывали о прелестях фирмы, предприятия, организации, которые представляли.

Работу искали все — люди любого возраста, достатка и уровня образования. Броуновское движение соискателей приличной работы, однако, не мешало установленному порядку — люди подходили к столикам, задавали вопросы, заполняли резюме, пили бесплатный кофе... Все было чинно и вполне по-деловому.

Первым на глаза попался и.о. мэра столицы Руслан Кодряну. Он стоял на фоне баннера, на котором было изображено задние мэрии.

- Вам тоже не хватает сотрудников? - поинтересовался я у него. - Лично на работу зазываете?

- Я минут пятнадцать, как подошел, - улыбнулся Руслан Кодряну. - Да, нам нужны сотрудники в сфере образования, нужны водители и кондукторы в управление общественного транспорта. Обещаем достойную зарплату и соцпакет! Водитель у нас получает от 7 тысяч леев!

Женщина лет шестидесяти искала работу для внуков, а заодно и для себя. Подслушал ее разговор с представителем крупной торговой сети.

- Для пенсионера найдется у вас работа? Только не уборщицей, не продавцом, а, например, упаковка?

- Найдется, только примерно через год! Мы развиваемся, открываются и другие магазины, там и упаковка будет!

- Почему вы пришли, а не внуки? - поинтересовался я у пенсионерки.

- Ой, они так любят спать! Их из постели не вытащишь!

- Но у нас рабочий день начинается рано, в пять утра уже надо просыпаться! - предупредил представитель торговой сети.

Рабочих мест много и в любых областях. Есть вакансии в банках, очень нужны IT-специалисты (меня клятвенно заверяли, что ограничений по возрасту нет, главное, чтобы соискатель хорошо разбирался в компьютерах), операторы, инженеры, продавцы, даже специалисты по приготовлению мяса! И все представители компаний, ищущих рабочие руки, тоже клятвенно заверяли, что зарплат у них очень достойные для нашей страны, есть возможности не только финансового, но и карьерного роста. Средние зарплаты, которые предлагают (хотя их размер открывали неохотно) составляет примерно 5-7 тысяч леев. А вот хороших профессионалов найти очень сложно. Большая текучка, люди уезжают из Молдовы, особенно молодежь, как только заканчивает вузы, тут же покидает страну...

Даниил и Андрей — студенты колледжа, очень заинтересовались работой в популярной сети общественного питания.

- Готовы работать после 14.00 и до упора! - говорит Даниил. - Деньги студенту всегда нужны! Девушку сводить в кафе и не только... Я, например, на машину хочу накопить!

Иду дальше, вижу симпатичных девушек в форме таможенных инспекторов. Неужели и на молдавской таможне не хватает рабочих рук? Быть такого не может!

- Может! - подтвердила мне одна из таможенных красавиц. - У нас имеются вакансии в таможенных постах на юге и на севере Молдовы. Сейчас ситуация немного улучшилась, но в предыдущие годы у нас не хватало примерно 20% сотрудников! Сегодня у нас достойные зарплаты, но все зависит от результатов труда. Базовый оклад у нас от 5 до 7 тысяч леев плюс бонусы.

- У народа всегда бытовало такое мнение, что работа на таможне — это «золотое дно»...

- Это все стереотипы! Конечно, случаи коррупции есть, мы это не отрицаем. Как и в других публичных органах, есть и хорошие люди, есть и менее хорошие. Вот никто не верит, что на таможне существует кадровая проблема! Но она есть. Потому что не все хотят работать в Джурджулештах и в Атаках. Это надо по двадцать часов стоять на ногах, в любую погоду, и в фуру залезть, если нужно...

Георгию Ивановичу ни за что не дашь его шестьдесят девять! Красивый седовласый мужчина выглядит минимум лет на десять младше.

- Мне все говорят, что я законсервировался! - смеется он.

- Ищете работу?

- Да, а предлагают только «Дойну»! - острит мой собеседник. - Шучу, конечно! Я всю жизнь проработал на руководящих должностях, был коммерческим директором, но дома без дела сидеть не могу. Предложили работу в фирме, сутки через трое, но меня не устраивает. Я привык, чтобы был полный рабочий день — с девяти утра и до пяти, с часовым перерывом на обед. Деньги меня мало интересуют. Но все равно предлагают очень маленькую зарплату — 3,5 тысячи. Так что, пойду искать дальше, может, что-то стоящее подвернется...

КСТАТИ

Ярмарка вакансий проходит с 12 по 13 апреля в Национальном дворце. В ней принимают участие более 4000 соискателей и более 50 отечественных и зарубежных компаний.

В Ярмарке вакансий участвуют «Kaufland», «Michelin», «Draexlmaier», «PwC», «Moldova Agroindbank», «VictoriaBank», «Mobiasbanca», «ITN Moldova», «Metro», «Rogob», «Stefanini», «Moldtelecom», «Gas Natural Fenosa», «Farmacia Felicia» и еще около 30 крупнейших работодателей. Они подготовили предложения для соискателей с опытом работы, молодых специалистов и студентов последних курсов.

ЛЕОНИД РЯБКОВ