Владимир Воронин: Досрочные выборы станут спасением для народа

Партия коммунистов готова к досрочным парламентским выборам. Если это произойдет, то они станут спасением для народа Республики Молдова. Заявление принадлежит председателю ПКРМ Владимиру Воронин, которое было сделано им в передаче „Puterea a patra” на телеканале N4, передает IPN.

Лидер коммунистов настаивает на обязательной необходимости вернуться к выборам парламента на основе пропорциональной избирательной системы. По мнению политика, исходя из действующей смешанной системы голосования, покупать голоса легче.

Владимир Воронин говорит, что организация новых парламентских выборов возможна только после восстановления прежней системы пропорциональности. Это должно происходить под очень строгим международным контролем.

Насчет вероятной коалиции в новом парламенте Владимир Воронин допускает, что президент Игорь Додон смог бы снова поехать в Москву, чтобы испросить разрешения на создание большинства либо с Демократической партией, либо с блоком ACUM.

„Вы заметили, и как часто Павел Филип встречается с послом России в Кишиневе? Они встречаются так часто. Вы видели такие движения до сих пор? Нет. Значит, они хотят попросить разрешение на создание этой коалиции”, - заявил Владимир Воронин в передаче „Puterea a patra” на телеканале N4.