Долина Роз станет лучшим парком Кишинева: Как будет выглядеть любимое место отдыха горожан

Корреспонденты «Комсомолки» выяснили, какие работы ведутся в Долине Роз, как будет выглядеть парк буквально через месяц.

Одной из самых глобальных перемен в Долине Роз станет появление спортивного комплекса. Он будет сдан в эксплуатацию в мае (возможно, 1 июня - в День защиты детей). Из городского бюджета на его строительство выделено 19 миллионов леев.

Проект реконструкции прогулочных дорожек

- Я сам родился и вырос на Ботанике, - рассказал «Комсомолке» муниципальный советник Адриан Кулай, по инициативе которого строится спортивный комплекс и обновляется освещение. - И мне не все равно, что будет с любимым с детства парком. Поэтому я предложил проект строительства современного спортивного комплекса. Скоро сможем им пользоваться.

Игровые зоны и скейт-парк разместятся на площади почти полтора гектара

Кстати, все объекты комплекса будут бесплатны для кишиневцев и гостей столицы. Строятся ведь на деньги налогоплательщика, то есть, на средства горожан.

Это будет спортивный комплекс площадью 1.4 гектара, - детская площадка, в том числе, и игровая площадка для детей с ограниченными возможностями, баскетбольная, волейбольная площадки, поле для мини-футбола, огромный скейт-парк. Кроме того, появятся современные туалеты: кроме привычных м/ж там будут предусмотрены и кабинки для людей с ограниченными возможностями. В спортивном комплексе и близ него будут удобные скамейки, дорожки. Площадки можно будет использовать и по вечерам – они будут освещены. На территории комплекса будут установлены камеры видеонаблюдения.

В Долине Роз обновлено освещение

Кстати, освещение самого парка уже практически закончено. Это тоже делается по инициативе Адриана Кулай. Стильные фонари будут освещать все прогулочные дорожки парка.

Так будет выглядеть скейт-парк

12 миллионов леев – таков бюджет реконструкции парковых дорожек, клумб, установки скамеек. Работы предполагается закончить к лету. Дорожки обновляются вокруг всех трех озер. Они будут разделены на велосипедные, беговые и прогулочные. В парке повсюду будут установлены скамеечки.

В Долине Роз появятся приличные туалеты

Парк был основан в 1968-м году на месте лесного массива, на территории более 145 гектаров. В парке – три озера, есть пляж. Как могли коммунальные службы поддерживали порядок в этой зеленой зоне. Но увы – скульптуры разрушены, дорожки постепенно стали неудобными для прогулок, а освещение оставляло желать лучшего. Сегодня парк преображается. Скоро мы увидим его новый облик. Остается только надеяться, что тяга многих наших сограждан у вандализму и грязи не затронет этот парк.

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