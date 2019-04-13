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Общество
Новости при запросе выписок из реестра недвижимости
13.04.2019

С 15 апреля два окошка будут обслуживать людей, запрашивающих выписки из реестра недвижимости. Они находятся в Кишиневском многофункциональном центре 2, ул. Пушкина, 47. Услуги также доступны в режиме онлайн на веб-сайте Агентства публичных услуг, передает IPN.

Агентство сообщает в пресс-релизе, что с 22 апреля кадастровые услуги и работы будут выполняться только на основе предварительного программирования. Их будет обслуживать на сто человек больше по сравнению со старой системой. До сих пор пропускная способность по предварительной записи составляла в среднем 25 человек в день.

Предварительная запись может быть сделана непосредственно в Бюро  информации и Секретариате Кишиневского многофункционального центра 2, на официальном сайте учреждения или по телефону 14909 (+373 22) 25-70-70.


 
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