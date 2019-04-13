Майя Санду: Если ПСРМ не соглашается на создание миноритарного правительства, мы пойдем на досрочные выборы

Если Партия социалистов не согласится на создание миноритарного правительства блоком ACUM, тогда будут проведены досрочные выборы. С таким заявлением выступила председатель Партии действие и солидарность Майя Санду, сопредседатель блока ACUM, во время передачи „În profunzime” на телеканале Pro TV, передает IPN.

„Если Партия социалистов не желает анализировать первый этап, голосовать за определенные законы в Парламенте, включая изменение избирательной системы, прекрасно понимая, что они почувствовали на собственной шкуре, что означает смешанная избирательная система в нынешних условиях и с этим правительством, ПСРМ, безусловно, потеряет еще больше, мы также можем проиграть, но ответ за ними”, - сказала сопредседатель блока ACUM.

Майя Санду отметила, что стратегия блока ACUM состоит в том, чтобы избежать досрочных выборов или, по крайней мере, быть организованными на основе системы пропорционального голосования, если они состоятся. „И это то, что мы можем сделать, мы можем голосовать в Парламенте”, - сказала лидер ПДС.

Первым элементом в цепочке действий по „освобождению государства” будет назначение председателя Парламента от блока ACUM. И здесь ПСРМ должна сделать первый шаг, считает Майя Санду. „Социалисты - это те, кто должен доказать, что у них есть мужество и приверженность борьбе с олигархической системой”, - сказала сопредседатель ACUM.

Майя Санду сказала, что блок больше не пригласит Партию социалистов на переговоры и отметила, что не видит, что блок ACUM может сейчас обсудить с ПСРМ, потому что обе партии говорят по-прежнему о разных вещах. „Мы заинтересованы в вопросах строго дезолигаризации. Точно так же социалисты не должны выдвигать другую повестку дня, чем борьба с олигархией, но они приходят с чем-то другим”, - подчеркнула Майя Санду.