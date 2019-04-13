В Молдове пенсионеры спускают свои пенсии и "гробовые" на лотерейные билеты

Страну охватило настоящее безумие — все хотят выиграть много и сразу, особенно старики.

В соцсетях одна из пользователей попросила совета: «Муж спускает кучу денег на эти новомодные лотереи, но больше 200 леев никогда не выигрывает. Чаще ничего или 20-30 леев. Кто-нибудь выигрывал от 1000 и выше? Или это лохотрон очередной? Хочу мужу показать пост, чтобы одумался и остановился. Или опровергните мои слова! Он очень азартный, боюсь, чтобы это не переросло в болезнь!»

Пользователи стали давать совет и интересоваться, кто же действительно выигрывал большие суммы. «Именно пенсионеры и покупают. Как ни подойду к киоску, так и человека 3-4 пенсионеров покупают билеты. Во всех районах города видела», «Моя бабушка выиграла 5000», «Кому и как повезет,и я тоже не верила, пока моя племянница не купила два билета позавчера и выиграла 50 000 лей», «у меня свата брат 2000000 выиграл», «Хожу постоянно в алиментару рядом с домом и продавщица этой подвальной алиментары выиграла 50000 леев. Лохотроном это быть не может, так как это официальный бизнес, такое есть во многих странах и в нашей открыли. Доход организаторов составляет в десятки раз больше всех этих выигрышей», «Нам по ТВ не показывают, как пенсионерки плачут потом, когда не выигрывают. Из пенсии покупают билеты. Хотят коммуналку оплатить...», «Знакомая с работы выиграла машину. Мы все - в шоке!»

Рядом с домом, где живу, стоит газетный киоск, там, разумеется, тоже продают лотерейные билеты. Иногда даже очереди образуются! Люди покупают и тут же, на месте, начинают стирать защитный слой. Ища выигрыш. Подошел к киоскерше, разговорились.

- Это эпидемия просто! - удивляется моя собеседница. - Повально люди начали играть! Я работаю в двух точках, знаю, о чем говорю.

Покупатели лотерейных билетов — самых разных возрастов. Молодежь до тридцати лет берут по два-три билета, не больше, чем на 90 леев. Самые азартные категория до сорока. В среднем берут сразу на 200 леев. Пенсионеры приходят раз в месяц, когда пенсию получают. Берут обычно на 100 леев, но есть и те, кто может спустить всю пенсию. Берут, что выиграть деньги на еду и возможность оплатить долги по коммуналке.

- Раз пришел мужчина купил сразу упаковку билетов на 2 тысячи леев. А выиграл всего 360 леев. - рассказывает киоскерша. - А в киоске на кругу у педуниверситетка в мою смену парень выиграл миллион! Честное слово! Он с другом приходил каждый день, билеты покупал, игроманы оба - страшные! Но вот, повезло, выиграл...

Моя собеседница не играет, потому что ее отец и брат играли всю жизнь, из-за этого и погибли. Она даже ни разу не проверила свою удачу. Обычные размеры выигрышей, по ее словам, редко превышают 100 леев.

- Все верят в свою удачу! Эта вера затмевает разум. Неужели люди думают. Что раз всю жизнь не везло, то именно сейчас. Сегодня вдруг крупно повезет?! Вы знаете, приходят даже с детьми! - удивляется киоскерша. - Однажды я даже поругалась с полицейским, он с маленьким сыном пришел, хотел, чтобы ребенок вытянул билет. Я не позволила: «Вы, когда покупаете водку в магазине, тоже хотите, чтобы бутылку ваш ребенок выбирал из всего огромного ассортимента алкоголя?»

ЛЕОНИД РЯБКОВ