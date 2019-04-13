Павел Филип: «Граждане достойны того, чтобы у Страны как можно скорее появилось правительство. и оно у них будет»

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель парламентской фракции ДПМ Павел Филип рассказал о ситуации после выборов, и о том, что должно произойти дальше.

Т.: Господин Филип, как вы рассматриваете текущую политическую ситуацию? Можно ли сказать, что ситуация после выборов в Республике Молдова зашла в тупик?

П.Ф.: Я думаю, что текущие дискуссии и позиционирования на политической сцене, в чём-то естественны. Конечно за исключением ненужного их затягивания, которое может иметь свою цену для страны. Полтора месяца прошло с момента выборов, и теперь политические силы предлагают варианты и ищут решения, чтобы обеспечить управление страной. Я не обсуждаю добросовестность некоторых партий, по поведению каждой из них ясно, что их занимает.

Новый парламент созвали и начался трёхмесячный период, за который можно сформировать новое правительство, а тем временем старое правительство работает с ограниченными функциями, в соответствии с законом. Нам хотелось бы, чтобы новое, полнофункциональное правительство было сформировано как можно скорее, чтобы начать в особенности реализацию социального пакета, о котором говорила ДПМ. Я думаю, что в ближайшее время всё решится, при наличии у всех доброй воли.

Т.: Что касается политического позиционирования, как вы рассматриваете предложения, с которыми выступили парламентские партии? Есть уже основа для формирования коалиции?

П.Ф.: С точки зрения Демократической партии, коалицию надо формировать, отталкиваясь от нужд людей, а не от позиций партий или должностей в государстве. Партии должны чётко сказать: вот, что мы хотим сделать для граждан. И, отталкиваясь от этого, анализируем предложения, программы, ищем общие точки, смотрим на различия, работаем над приведением в соответствие.

Наилучшая возможная коалиция – это коалиция, которая будет решать проблемы людей, без скандалов, спеси и скрытых повесток. Важно найти общие точки на благо людей и заморозить те вопросы, которые могут вызвать разногласия. Вот так мы видим создание коалиции – средство для выполнения обещаний, данных гражданам. Вне зависимости от наших политических предпочтений, которые ДПМ, кстати, объявила – мы хотим создать коалицию, которая позволит достичь наилучших результатов на благо граждан. Это означает, что коалиция должна иметь возможность внедрять наши электоральные предложения, в том числе и социальные меры, которые мы несколько дней назад кратко изложили в Пакете социальных законопроектов для Молдовы. Таким образом, мы хотим коалицию, заинтересованную в решении социальных проблем, способную хорошо функционировать.

Т.: Всё-таки, как вы прокомментируете задержку в создании коалиции?

П.Ф.: Задержка и отказ вести переговоры противоречат интересам страны и её граждан. Ведь это происходит за счёт качества жизни граждан и экономики страны.

Всё-таки был сделан ряд шагов, как вы видели, и некоторые сигналы внушают надежду. Я думаю, что нам стоит больше думать о гражданах и проблемах страны, тогда появится прогресс в вопросах формирования коалиции.

То, что нам совсем не помогает – это отказ от дискуссий, переговоров. Если избирательную кампанию можно было вести размахивая лозунгом НЕТ, то управлять страной так не получится. Первое условие для формирования правящей коалиции – говорить. Повторяю, те, кто отказывается от политического диалога – против граждан Молдовы. Если уж совсем прямо, те, кто продвигает “диалог глухих” из-за наличия скрытых интересов, оказывают крайне пагубное воздействие на интересы граждан Республики Молдова. Я думаю, однако, что решения есть и их нужно реализовывать.

Т.: Господин Филип, если отказы продолжатся или если диалог не даст результатов, исключаете ли вы проведение досрочных выборов? В конечном итоге, ситуацию можно разблокировать и таким образом.

П.Ф.: Досрочные выборы возможны, но не желательны. И ДПМ категорически не станет провоцировать досрочные выборы. Зачем опять начинать избирательную кампанию и возвращаться к выборам? Кампании нужны для того, чтобы сказать, что ты сделал для граждан, чтобы узнать у них, что ещё можно было бы для них сделать, и чтобы показать им, что тебе можно доверять. Мы это уже сделали. Нет логики в том, чтобы терять время и возобновлять этот процесс.

Демократическая партия высказывалась и высказывается против досрочных выборов, потому что такой сценарий плох для Молдовы. Это плохо для экономики, плохо для социальных проектов, плохо для стабильности страны в целом. Досрочные выборы только задержат принятие социальных мер, которых требует и ждёт общество, обескуражат деловую среду и инвесторов, создадут неясность во всех сферах.

Хочу, однако, чтобы вы ясно понимали, что ДПМ готова к любому варианту. В случае проведения досрочных выборов, я уверен, что мы получим даже больше мандатов, так как мы чётко скажем людям: поддержите тех, кто хочет сделать что-то для страны, а не тех, кому нужны лишь хаос и нестабильность.

Более того, если будут досрочные парламентские выборы, они должны пройти с учётом того, как проголосовали граждане страны на консультативном референдуме 24 февраля, т.е. следует избрать 61 депутата, а не 101. Напоминаю, что на референдуме, более двух третей избирателей высказались ЗА сокращение количества депутатов.

Т.: Возможно какие-то партии просто не хотят вести переговоры или у них есть свои условия, от которых они не откажутся. Тогда граждане рассудят хорошо это или плохо, не так ли?

П.Ф.: Отказ от переговоров и формирования коалиции показывают страх взять на себя ответственность и неуверенность в собственной способности управлять. Но это значит и ещё кое-что: это значит и обман ожиданий граждан. Люди выполнили свой долг и проголосовали. Пришло время партиям выполнять свой долг. Партии должны решать проблемы страны, а не создавать новые проблемы. Граждане наказывают за такое деструктивное поведение.

Я всё ещё надеюсь, что найдутся зрелые и ответственные политические силы, которые возьмут на себя формирование коалиции и управление страной. Граждане достойны того, чтобы у страны как можно скорее появилось правительство. И оно у них будет.

Т.: Каким конкретно вы видите создание этого правительства? И что, с точки зрения ДПМ, это новое правительство должно делать для страны?

П.Ф.: Как я уже сказал, на первом месте должны быть интересы людей, в особенности в социальной и экономической сфере. Прошло уже 3 года прекрасного экономического роста, реализованного в условиях стабильности. Этот экономический рост может и должен продолжаться, и, параллельно, следует продолжать и социальные меры.

У ДПМ есть опыт последних 3 лет и партия знает, что нужно делать, чтобы экономика продолжала расти. Если экономика будет расти, то вырастут заработные платы, а также доходы государственного бюджета и появятся условия для повышения социальных выплат. Я сейчас, кроме всего прочего, имею в виду повышение единовременного пособия по рождению ребёнка, повышение пенсий, компенсаций на оплату отопления, введение государственных выплат на детей. В то же время, повышение доходов государственного бюджета позволит расширить разного рода государственные инвестиции – в дорожную инфраструктуру, водопроводы, ремонт школ и детских садов и пр. Можно будет расширить и программу «Первый дом», чтобы помочь большему количеству молодёжи приобрести жильё.

Молдова может продолжить движение по хорошему пути, на который она вступила в 2016 году, но это зависит от степени ответственности политического класса. Миссия политического класса – помогать, а не мешать. Хотелось бы, чтобы все политики и депутаты задумались над этим. Спесь, высокомерие и отказы, вредят гражданам и Молдове, и только потом политикам.

Демократическая партия предложила ряд приоритетов управления страной, в том числе и на основании нового опроса, при помощи которого мы определяли актуальные пожелания граждан. Мы готовы приводить их в соответствие с приоритетами других партий. Если мы договоримся по программам, можно продолжить дискуссии по номинальной ответственности в рамках акта правления. Мы продолжим приглашать к диалогу и примем приглашения к диалогу, с целью обсудить конкретные вопросы. Я уверен, что мы сможем быстро продвинуться в формировании коалиции и программы управления страной.

Андриана Кептине