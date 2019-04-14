Молдовану ремонтировал центр подготовки врачей с намерением его приватизировать?

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Здоровье
Бывшего главу столичного управления здравоохранения Михая Молдовану обвиняют в растрате денег на ремонт одного из центров подготовки врачей.
"Это, вроде, зал для тренингов, но не очень на него похож. Где-то должен быть экран, проектор". - "Есть, портативный"... Центр подготовки врачей в Вадул-луй-Водэ оснащен всем необходимым, чтобы с комфортом провести там несколько дней. Исполняющий обязанности мэра столицы считает, что роскошные условия больше похожи на санаторные и что Молдовану намеренно обустроил все по высшему разряду, чтобы впоследствии приватизировать здание.
«Дети определенно заслуживают лучших условий отдыха. А в учебном центре можно обойтись без персидских ковров и мебели из натуральной кожи», — отметила глава столичного Управления образования Родика Гуцу.
Правда, директор больницы Архангела Михаила, в ведении которого находится этот центр, обвинения отрицает. «Это нормальные условия и, как отметил сам мэр, более современные, чем в других учреждениях. Ведь все, что мы строим, строим для будущего, ведь так?», — прокомментировал Михай Чобану.
Мы не смогли узнать реакцию Михая Молдовану, так как на телефонный звонок он не ответил. На ремонт учебно-развлекательного центра Архангела Михаила из местного бюджета потратили 15 миллионов лей
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