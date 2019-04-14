Молдовану ремонтировал центр подготовки врачей с намерением его приватизировать?

Бывшего главу столичного управления здравоохранения Михая Молдовану обвиняют в растрате денег на ремонт одного из центров подготовки врачей.

"Это, вроде, зал для тренингов, но не очень на него похож. Где-то должен быть экран, проектор". - "Есть, портативный"... Центр подготовки врачей в Вадул-луй-Водэ оснащен всем необходимым, чтобы с комфортом провести там несколько дней. Исполняющий обязанности мэра столицы считает, что роскошные условия больше похожи на санаторные и что Молдовану намеренно обустроил все по высшему разряду, чтобы впоследствии приватизировать здание.

«Я считаю, что слишком много удобств, которые не должны быть в учебном центре. Даже кресла и холодильник в каждой комнате. Это больше похоже на мини-отель», — сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну. Глава столичного управления образования отметила, что на эти деньги можно было отремонтировать или построить хороший детский лагерь для отдыха.

«Дети определенно заслуживают лучших условий отдыха. А в учебном центре можно обойтись без персидских ковров и мебели из натуральной кожи», — отметила глава столичного Управления образования Родика Гуцу.

Правда, директор больницы Архангела Михаила, в ведении которого находится этот центр, обвинения отрицает. «Это нормальные условия и, как отметил сам мэр, более современные, чем в других учреждениях. Ведь все, что мы строим, строим для будущего, ведь так?», — прокомментировал Михай Чобану.

Мы не смогли узнать реакцию Михая Молдовану, так как на телефонный звонок он не ответил. На ремонт учебно-развлекательного центра Архангела Михаила из местного бюджета потратили 15 миллионов лей