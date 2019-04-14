Филип: Наш главный интерес - сохранить экосистему Днестра

Украинская сторона приняла решение прекратить любые работы по строительству каскадных гидроэлектростанций на реке Днестр, пока не будет проведена оценка воздействия стратегии охраны окружающей среды в трансграничном контексте. Действующий премьер-министр Павел Филип отметил по этому поводу, что на всех своих встречах с украинскими официальными лицами, в том числе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, он рассматривал вопросы, связанные с рекой Днестр „как общее благо и о нашем высшем интересе в сохранении экосистемы этой реки”, передает IPN.

Согласно пресс-релизу правительства, летом 2017 года после переговоров Украина ратифицировала Римское соглашение 2012 года о сотрудничестве в области защиты Днестра. Это соглашение также предусматривало создание Совместной комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр.

В декабре 2017 года Павел Филип и Владимир Гройсман подписали совместное обращение к Европейской комиссии для получения экспертной помощи для проведения комплексного исследования воздействия на окружающую среду в бассейне реки Днестр.

В обеих государствах осуществляется проект Глобального экологического фонда „Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр”, который анализирует бассейн Днестра, выделяя трансграничные проблемы и риски. Кроме того, Посольство Швеции в Республике Молдова проводит исследование о социальных и экологических последствиях на территории Республики Молдова в результате функционирования днестровского гидроэнергетического комплекса.

По словам премьера, эти действия призваны обеспечить защиту реки Днестр с тем, чтобы река оставалась общим достоянием.