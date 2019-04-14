Чокан: Переговоры о формировании парламентского большинства и результаты референдума не нужно класть в одну корзину

Консультативный референдум представляет общественное мнение для будущих законодателей, которые могут основывать свои законодательные инициативы, включая внесение поправок в Конституцию, на результатах этого референдума. Это - личное мнение члена ЦИК Юрия Чокана, высказанное в интервью для радиостанции Europa Liberă в связи с заявлением действующего премьер-министра Павла Филипа, лидера фракции ДПМ в Парламенте, об организации возможных досрочных парламентских выборов на основании результатов референдума от 24 февраля, передает IPN.

По словам Юрия Чокана, переговоры о формировании парламентского большинства и результаты референдума не должны складываться в одну и ту же корзину, это абсолютно отдельные вопросы. Член ЦИК заявил, что результаты консультативного референдума не имеют немедленных юридических последствий, в Конституцию не были внесены изменения, уменьшив количество членов в Парламенте.

„Эти вещи еще предстоит, если будет необходимая политическая воля, перенести в форме проектов поправок к Конституции, пройти все необходимые законодательные процедуры, включая шестимесячный перерыв для размышлений о необходимости, возможности внести поправки в Конституцию, затем, после изменений, если это произойдет, новое правило уже будет применяться. Это теоретическая часть проблемы”, - сказал Юрие Чокан.

Отвечая на вопрос во время интервью, откуда можно будет брать деньги на досрочные парламентские выборы, Юрие Чокан сказал, что „только из бюджета, кроме бюджета, избирательная деятельность не может быть профинансирована”, напомнив, что на „последних парламентских выборах было предусмотрено в бюджет 100 миллионов леев”.

Премьер-министр Павел Филип, председатель парламентской фракции ДПМ, заявил недавно, что „если досрочные парламентские выборы состоятся, они должны состояться именно таким образом, как проголосовали граждане страны на консультативном референдуме 24 февраля, то есть быть избранными 61 депутат, а не 101”. В результате республиканского консультативного референдума от 24 февраля за сокращение количества депутатов высказались около 745 тысяч граждан, а против – более 266 тысяч.