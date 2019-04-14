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Общество
В Кишиневе проходит международная выставка кошек
14.04.2019

"Солнце в бокале" - под таким необычным названием проходит в Кишиневе международная выставка кошек. Она собрала более 90 четвероногих участников из Молдовы, Украины и Болгарии.

"Мы из города Одессы приехали в Молдову показать такого красивого мальчика. По итогам 2018 года он третий лучший кот юниор Украины". "Это очень активная порода, они не для ленивых людей. С ними надо играть, с ними надо бегать".

Все участники выставки - с богатой родословной и полностью соответствуют требованиям организации подобных смотров.

"Для того, чтобы участвовать на выставке необходимо иметь породистое животное с родословной, а так же необходимо иметь вет-паспорт с прививками", - сказала президент клуба "Легенда Молдовы" Жанна Митина.

Посетителям предлагают также приобрести чистопородных и уже привитых котят.

"На нашей выставке можно приобрести котёнка в качестве домашнего животного любимца, средняя стоимость около 150 евро, это уже будет чистокровное животное с прививками и документами", - сказала Жанна Митина.

Посетителей на выставках кошек всегда множество. "Мы были и в прошлом году, нам очень нравится". "Мы пришли, потому что дочка обожает котов. Хотим приобрести домашнего любимца".

"Я пришла сюда сегодня с сыном и с соседской дочкой. Хотелось посмотреть именно на Мэйн-кунов". Сегодня станут известны победители конкурсов, организованных в рамках выставки. Для детей и пенсионеров вход на экспозицию бесплатный.


 
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