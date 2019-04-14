Идеальный завтрак для диабетиков назвали канадские ученые

Людям с диабетом второго типа следует особенно тщательно подходить к выбору продуктов для завтрака.

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня, и оптимален для диабетиков. К такому выводу пришел профессор Джонатан Литтл из Университета Британской Колумбии в результате проведенного исследования. Как оказалось, идеальным вариантом является завтрак с высоким содержанием жиров и низким уровнем углеводов, например — омлет.

Повышение сахара в крови после завтрака обусловлено инсулиновой устойчивостью на фоне диабета. Овсянка, тосты и фрукты – то, чем многие привыкли завтракать, – провоцируют всплеск сахара ввиду высокого содержания углеводов. Для людей с диабетом это критично, подчеркивает профессор Литтл.

Ученый провел эксперимент. В первый день его участники завтракали омлетом, а на второй – овсянкой с фруктами. Обед и ужин были одинаковыми. Для мониторинга уровня сахара в крови добровольцы использовали специальное устройство, которое крепится в области живота и измеряет уровень сахара в крови каждые пять минут. На протяжении двух дней добровольцы описывали свои ощущения: в частности, то, как часто им хочется съесть что-нибудь сладкое или соленое.

- Мы ожидали, что ограничение количества углеводов до 10% на завтрак поможет предотвратить всплеск сахара. Но мы были немного удивлены, что это имело продолжительный эффект и что общий контроль и стабильность глюкозы были улучшены. Между тем, большие колебания уровня сахара в крови повреждают наши кровеносные сосуды, глаза и почки. Низкоуглеводный завтрак уменьшает тревожные показатели, - отметил профессор.

Еще один интересный аспект нового исследования – голод перед едой и тяга к сладкому в конце дня, как правило, у диабетиков были ниже, если они ели на завтрак пищу с низким содержанием углеводов, сообщает medicalxpress.

Выводы канадских ученых раскритиковал известный российский физиолог Борис Жерлыгин. Он рассказал РЕН ТВ, что полученные результаты можно считать бредом, и отметил, что ученые не учитывали индивидуальные особенности организма.

- Диабет у всех разный – кому-то можно углеводы есть, кому-то нельзя. Все это определяется по анализам, по тому, как усваиваются углеводы, белки, жиры. И между жирами, белками, углеводами должен существовать баланс. Если он нарушается, будет нарушена система пищеварения, какие-то органы «полетят». Например, если той же яичницей злоупотреблять, многие диабетики без почек останутся со временем, - пояснил врач.

Он еще раз подчеркнул, что исследование не учитывает особенности каждого больного, а также пояснил, что диабетики едва ли нуждаются в советах вроде «есть яйца»: «Открыли яичницу – ничего себе! А то диабетики без этих врачей яичницу не едят».