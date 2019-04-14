Порванный пакет с прахом отца прислали жительнице Молдовы из Израиля

Жительница Молдовы получит компенсацию в размере 110 тысяч шекелей за неуважительное отношение к памяти ее отца.

Такое решение вынес мировой суд Тель-Авива. Как выяснилось в ходе разбирательства, покойный скончался в 2013 году в больнице «Кармель» в Хайфе. Его сын, проживающий в Израиле, договорился с компанией «Алей-шалехет» о проведении кремации и отправке праха в Молдову для последующего захоронения, заплатив за выполнение этого заказа 16500 шекелей.

В исковом заявлении дочь умершего указала, что кремацию провели без ее ведома. Она также заявила, что отец не просил кремировать его тело. Более того, пакет с прахом прибыл в Молдову в поврежденном виде. Причем обнаружилось это во время поминальной церемонии, когда в доме собрались родственники и знакомые. При вскрытии коробки обнаружилось, что «прах частично высыпался из внутренней упаковки и распространял невыносимое зловоние». По утверждению истицы, этот инцидент нанес ей тяжелую моральную травму.

По утверждению компании «Алей-шалехет», заказав кремацию, сын покойного не просил доставить прах отца в Молдову в запечатанной урне и не платил за нее. Поэтому останки отправили «во временном контейнере». Таможенная служба и структуры безопасности имеют право вскрывать упаковки почтовых отправлений и проверять содержимое.

Признав, что большая часть ответственности за случившееся лежит на сыне покойного, мировой судья обязал компанию, кремировавшую тело и отправлявшую контейнер, компенсировать женщине 35% ущерба. Согласно постановлению судак, представители компании должны были проверить, есть ли у других родственников возражения против кремации, а также доставить прах в надлежащем виде и в закрытом контейнере, сообщает портал vesty.co.il.