Кишинев глазами британского журналиста: «Если вся Молдова такая, как центр столицы, то туристов не ждите»

Влогер снял на видео то, к чему мы уже привыкли и даже не замечаем, - и это в сердце нашего города! Британский влогер, публикующий видео путешествий по разным страным на канале «bald and bankrupt», выложил на youtube рассказ о Кишиневе.

- Кишинев – в списке европейских стран, которые пригодны для путешествий. Но сюда никто не ездит. Узнайте, почему, - начинает свой рассказ влогер.

И британец рассказал, почему Кишинев не спешит посещать интурист.

Начал он свое повествование «из самого центра города» - подземного перехода возле Академии Наук на улице Штефана чел Маре. Комментарии, наверное, излишни, - в переходе темно, там опасно, а запах из-за того, что подземный тоннель используют в качестве туалета, трудно переносим. Влогер показал и разбитые ступеньки перехода, и нелепые, неудобные «пандусы», если можно их так назвать, и сравнил «картинку» с Афганистаном...

Затем рассказчик показал фасад давно заброшенного отеля «Националь», еще раз напомнив зрителю, что это главная улица европейской столицы. Это было его первое впечатление о Молдове, куда он «только что прибыл». Влогер задается вопросом: «Почему этот страшный отель хотя бы не закроют чем-нибудь?!»

Впечатлил туриста и фонтан перед «Националем», вернее, то, что от него осталось. Произвели «впечатление» и кучи мусора перед бывшим отелем, и, особенно, развеселили британца горы шелухи от семечек. Рассказал он и о том, что представляет собой сегодня Молдова, где правят бал олигархи, политики, где сперли миллиард.

Влогер удивил своим отличным русским: провел мини-опрос прохожих, которые признались, что Кишинев в советское время был чище, а жизнь тогда была сытнее и лучше.

Когда-то это была посещаемая детьми и взрослыми обсерватория. Фото: скриншот видео

Побывал гость в заброшенной, разрушенной обсерватории, которая тоже находится на бульваре Штефана чел Маре, возле главного корпуса Медицинского университета. Он заметил, что некоторые страны бывшего СССР такие объекты сохраняют, но это – не про Молдову.

- Когда посещаешь такие места, как эта обсерватория, понимаешь, почему пожилые люди испытывают ностальгию по СССР. Такие личности как Ленин, Сталин совершали жестокие преступления против человечества. Но работала обсерватория, библиотеки... – высказывает мнение влогер.

Позорная стена на одном из главных проспектов города - Дачии. Фото: скриншот видео

На Ботанике влогер нашел стену, которую он назвал «стеной выборов»: непрезентабельный забор был обклеен рекламой кандидатов от разных партий. Это своего рода символ: бедная страна, множество политиков, низкие зарплаты, еще и объявление, как индикатор нищеты, - «куплю волосы».

Влогер считает, что турист в наш город не приедет. Фото: скриншот видео

Поговорил влогер с женщинами, которые на бульваре Дачия вынесли на продажу нехитрый скарб из дома, при этом он пояснил зрителю, что в Молдове у многих пенсия 40 евро в месяц. И чтобы как-то выжить, люди продают свои вещи.

Влогер купил вино в пластиковой бутылке и распил его с простыми кишиневскими жителями, которые тут же приняли иностранца за «своего».

Гость из Британии с жителями Кишинева. Фото: скриншот видео

В заключение он делает вывод: если и остальная страна такая, как то, что он видел в Кишиневе, то сюда не стоит ехать интуристу.

Журналист много говорил о стыде и позоре. И, действительно, стыдно, что так живем, так унизительно, что привыкли к этому, что сами себя не уважаем...

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ