Пугачева заработала за годы карьеры 100 миллионов долларов

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Артистка не особо готовится к банкету, который 20 апреля соберет в одном из подмосковных ресторанов весь цвет шоу-бизнеса. Эти хлопоты легли на плечи ее друзей - они подарят имениннице красивое застолье.

- На столе у Аллы Борисовны, как всегда, будет простая русская еда: картошка, селедка, соленья, - говорит крестная 5-летнего сына Пугачевой Гарри дизайнер Мила Ставицкая. - И, конечно, постные блюда. Соте из баклажанов она будет готовить лично. Не знаю, что она туда добавляет, но получается изумительно.

Сама же виновница торжества ежедневно пропадает в павильонах Главкино на репетициях юбилейного шоу, которое представит на сцене Кремлевского дворца 17 апреля. На концерте прозвучат в первую очередь новые песни. Старые тоже будут, но по минимуму. Минимальными окажутся и декорации на сцене.

- У кого есть деньги, тот и делает навороченные декорации. У нас таких денег нет, рассказала в интервью «КП» именинница. - Я считаю, что на сцене не должно быть ничего лишнего.

Однако, по мнению промоутеров, Алла Борисовна сможет не только покрыть расходы на организацию сольника, но и прилично заработать на нем. Все билеты были разобраны уже в первый день продаж. Теперь перекупщики продают приглашения за внушительные суммы - от 200 до 400 тысяч рублей за билет.

- У Пугачевой 10 лет не было сольников - неудивительно, что на билеты такой спрос, - говорит продюсер Алина Красная.

27-летняя Алла с 5-летней дочкой Кристиной.

Сколько получит за шоу

- Концерт Аллы Борисовны спонсируют крупные компании и банки, - рассказал «КП» звездный промоутер Сергей Лавров. - Один только «Ростех» выделил 40 млн рублей. Да, расходы на шоу немаленькие: 8 млн рублей - аренда зала Кремлевского дворца, один большой рекламный баннер (на месяц) стоит миллион рублей, один плакат - 40 тысяч, плюс зарплата музыкантам, танцорам, декорации, костюмы от Юдашкина, на которые уже ушло полтора миллиона. Но у всех артистов такие траты, однако им такой любви спонсоры никогда не выказывали. Думаю, за юбилейный концерт Пугачева получила несколько миллионов евро. Сумма, которую дали спонсоры, это уже полтора миллиона евро. Плюс средняя стоимость билета - 100 тысяч рублей. Там 6000 мест. Вот и посчитайте... Пугачевой до сих пор платят больше всех, другим артистам такие гонорары и не снились.

По словам промоутера, Алла Борисовна даже после ухода со сцены остается высокооплачиваемой артисткой.

- Я в очереди стою, чтобы провести ее юбилейный гастрольный тур. Уже за один концерт в регионах ей готовы предложить как минимум 100 тысяч евро (более 7 млн рублей). Но она пока не хочет. Переезды очень выматывают. А на корпоративах Алла Борисовна работает только за очень большие деньги - 300 тысяч евро (22 млн рублей).

К слову, в советские годы звезда не могла похвастаться огромными гонорарами.

- Многие были уверены, что Пугачева после концерта на стадионе уходит с мешком денег. Но ее ставка была всего 8 рублей за выступление, - делится с «Комсомолкой» бывший муж певицы режиссер Александр Стефанович. - В месяц она зарабатывала 160 рублей. Для сравнения: я ежемесячно получал зарплату режиссера-постановщика «Мосфильма» - 300 рублей. Так что за тот период Алла вряд ли могла накопить миллионы.

- Она никогда не шиковала, не покупала брендовые наряды. Любимая ее фраза: «Денег должно быть ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!» - говорит продюсер Алина Красная.

Вкладывает в недвижимость

Журнал Forbes уверяет, что состояние певицы приближается к $100 миллионам.

Какие же активы в распоряжении звезды?

Это, конечно же, недвижимость. Во-первых, легендарная квартира на Тверской. На риэлторских сайтах апартаменты в этом доме с подобной площадью 170 квадратов оцениваются в 80 млн рублей.

Плюс у Аллы Борисовны есть жилье в элитном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке, где в том же подъезде апартаментами владеют Киркоров и Собчак. По оценкам риэлторов, эта квартира Пугачевой стоит около 300 млн рублей.

Имеется у Примадонны еще и дача в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья. Пугачева построила ее в начале 90-х. Трехэтажный дом площадью 1000 кв. м расположен на участке в 50 соток.

Стоимость дома с участком столичный риэлтор Алина Степанова оценивает в 1 млн долларов.

Ну и, конечно же, замок в деревне Грязь, который стоит не менее 12 млн долларов (784,5 млн рублей). Правда, этот дом построил Максим, и он как глава семьи несет все расходы по нему.

Была раньше у Аллы Борисовны еще квартира в Майами, но певица ее продала, поскольку боится долгих перелетов. Зато недавно Пугачева и Галкин купили недвижимость на Кипре.

- Алла Борисовна, Максим и их дети получили гражданство Кипра, - рассказал «КП» юрист Семен Погосян, который помог паре с оформлением документов. - На острове с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 млн евро, то вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети.

Пугачева купила квартиру в 150 - 200 квадратов в Лимасоле (город на юге острова).

Автопарк у Пугачевой небольшой, но приличный. Любимая машина звезды «Мерседес Пульман» золотистого цвета, который ей подарил бывший мэр столицы Юрий Лужков. Есть еще «Роллс-Ройс» модификации «Фантом» стоимостью в млн евро.

Тратит на внуков и друзей

Однако окружение артистки уверяет: Алла Борисовна больше тратит, чем зарабатывает. Прежде всего помогает семье, внукам. Например, старшему внуку Никите Преснякову она купила квартиру на Лубянке, стоимость которой риэлторы оценивают в 60 млн рублей.

Плюс подарила племяннику Владу Пугачеву квартиру в районе Аэропорт, оплатила его лечение в Израиле, поставила на ноги. Ежемесячно передавала в семью по 150 тысяч рублей, чтобы безработный родственник мог содержать жену и маленького сына Женю. Однако Влад этого не оценил и вместе с женой начал тратить деньги тети на наркотики и выпивку. Когда родители мальчика загремели в наркоклиники, Пугачева взяла внучатого племянника под опеку. Сейчас мальчик растет в семье ее водителя Игоря Польшикова, которого называет своим папой.

Певица не хочет, чтобы их с Максимом двойняшки Гарри и Лиза продолжили артистическую династию.

И свою пенсию в 47 тысяч рублей (30 тысяч из нее надбавка от мэрии Москвы) певица тратит на благое дело - перечисляет на помощь поклоннице-инвалиду. Плюс помогает забытым коллегам по цеху. Еще при жизни актрисы Татьяны Самойловой Пугачева купила ей «Мерседес», поскольку звезда фильма «Летят журавли» из-за слабого здоровья не могла сама дойти до поликлиники. А когда Алла Борисовна узнала, что автор «Арлекино» Борис Баркас оказался на улице, купила ему квартиру в столице. Оплатила она и памятник своему другу юности Александру Барыкину. А когда Бориса Моисеева разбил инсульт, помогла ему финансово.

- Думаю, слухи о большом состоянии Пугачевой сильно преувеличены, - считает промоутер Сергей Лавров. - Зарабатывать и копить - разные вещи. В нулевые Алла Борисовна была азартна и любила казино, пока у нас их не запретили. Выигрывала порой целые состояния и столько же там оставляла. Плюс она не оставляет в беде близких. Помогла, например, в трудный момент своему тогдашнему мужу Филиппу Киркорову. У него были финансовые проблемы с мюзиклом «Чикаго», долги.

Максим стал настоящим капитаном семейного корабля.

Школу закрыла, теперь продает сумочки

Алла Борисовна никогда не считала себя удачливым бизнесменом. Особенно после того, как финансовая пирамида «Властилина» в 90-е годы завладела ее миллионами, которые, как многие россияне, певица отнесла туда добровольно. Поэтому все попытки заработать на чем-то еще, кроме шоу-бизнеса, для Пугачевой скорее развлечение.

И все же попытки вложений были. В 1990 году она выпустила с французской компанией Sogo парфюм «Алла». Духи раскупали как горячие пирожки, но, по словам певицы, ее подвела юридическая безграмотность при подписании контракта. И прибыли звезда не получила.

Неудача ждала Аллу Борисовну и на продуктовом рынке. В 2001 году звезда приобрела цех на заводе в Крымске и решила выпускать чипсы. В 2006 году завод обанкротился и был пущен с молотка за 600 тысяч евро.

В прошлом году звезда закрыла свою школу талантов «Рецитал». Обучение в ее школе стоило около 39 тысяч рублей в месяц, но многие талантливые дети, которых Пугачева приметила на кастингах, учились бесплатно. Бизнес был невыгодным: у АБ едва хватало денег на зарплату учителям. Аренду офиса в центре Москвы певица взяла на себя. Но потом все же решила сделать для учеников красивый выпускной, раздать дипломы и закрыть проект.

Сейчас звезда увлечена обувным бизнесом, рисует модели для известного бренда. Накануне юбилея артистки в продаже появилась коллекция аксессуаров от именинницы. Цены, конечно, кусаются, но поклонникам звезды, возможно, захочется примерить ее авторские туфли за 16 тысяч рублей, клатч за 8 тысяч или шарфик за 4 тысячи.

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

Первый муж артистки Миколас Орбакас: Ждали Станислава, родилась Кристина

- После музыкального училища Аллу распределили аккомпаниатором в цирковое училище, - рассказывает первый муж певицы и отец ее старшей дочери Миколас Орбакас. - Подруга нагадала ей, что первый мужчина, которого она встретит в этот день, будет ее мужем. Первым она встретила меня. Я был интересный: высокий, в модных джинсах. Мы познакомились, создали ансамбль, с которым ездили на гастроли.

Алла даже беременной выступала на новогодних елках. В костюм Снегурочки не влезала, поэтому мы наряжали ее матрешкой. И говорили детям: «Вот у нас матрешка, а внутри у нее другая матрешка» (смеется).

Накануне родов Алла решила зачем-то подвинуть диван, и Кристинка перевернулась в животе и замоталась в пуповине. Ничего хорошего врачи нам не обещали. Отправили Аллу на массаж, там медики вручную помогли ребенка перевернуть, чтобы девочка не родилась вперед ногами. Тогда все руками делали, навороченных аппаратов не было.

Благодаря врачам у нас родилась здоровенькая девочка. Хотя Алла ждала мальчика. Мы даже имя придумали - Станислав.

КСТАТИ

Ради двойняшек бросила курить

Пугачева не раз пыталась избавиться от дурной привычки, но потом снова возвращалась к сигаретам. И вот накануне 70-летия звезда решила снова бросить курить. В первую очередь - ради своих 5-летних двойняшек Гарри и Лизы.

Артистка курила с 13 лет и в 70 решила окончательно завязать.

- Она очень переживает за младших детей, - говорит дизайнер Мила Ставицкая. - Лизочка так похожа на маму. Такая же артистка. Ей нравится участвовать в модных показах. Гарри это неинтересно, у него другие увлечения. Они с Лизой занимаются спортом, плавают, изучают французский. Алла Борисовна приучает их к православным традициям, они часто ходят в церковь. Дети были рады, что мама и папа обвенчались. Алла Борисовна и Максим долго готовились к этому шагу. Они оба считают, что если люди любят друг друга, это должно быть освящено церковью.

ОТКРОВЕНИЯ СТИЛИСТА

«Накладные ресницы передавали с поездами»

Раньше Алла Борисовна делала макияж сама, никого к своему лицу не подпускала. Но потом познакомилась с украинским стилистом Анжелой Посоховой, с которой работала во время прощального тура.

- Ни капли звездной болезни у нее нет, хотя она мегазвезда, рассказала «КП» Анжела. - В то время мы наращивали пучковые реснички. Они ей так понравились, что я их потом ей передавала в Москву с поездами. Меня удивило, что у нее была хорошая, но устаревшая косметика, которая была популярна лет 20 назад, когда не было большого выбора, как сейчас. Она говорит: «Анжелочка, ну я же не хожу по магазинам».

А недавно я работала с Кристиной, она говорит: «Мама теперь бегает сама по магазинам и еще мне рассказывает про модные новинки». Она сейчас выглядит покруче многих молодых артистов. Я говорила, что ей очень идут гладкие волосы и минимум макияжа.

Когда мы работали с ней, у нее еще не было Гарри и Лизы. Но чувствовалось, как она любит детей. Она мне как-то сказала: «Лучшее, что я сделала в своей жизни, - это Кристина. Время проходит, и я понимаю, что дети - самое главное».

В то время у нее был романтичный период с Галкиным, еще до их свадьбы. Меня поражало ее трепетное отношение к Максиму. Вечером Максим должен был прилететь, а Алла Борисовна уже с утра о нем говорила, ждала его, волновалась, как школьница. У нее внутри сидит маленькая влюбленная девочка...