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Известный российский актер Гайдулян, уроженец Кишинева, победивший рак, учится говорить
14.04.2019

Ему срочно необходим английский с американским акцентом, чтобы покорить Голливуд.

Уроженец Кишинева, известный актер Андрей Гайдулян, справившись с онкологическим заболеванием и расставшись с первой женой, начал новую жизнь. В пятницу, 12 апреля, звезде сериала «Универ» и его спин-оффа «СашаТаня» Андрею исполнилось 35 лет. Эту дату актер вместе со своей второй женой – актрисой Александрой Велескевич, отмечает в Лос-Анджелесе, куда улетел сразу после окончания съемок нового сезона «СашаТаня». Он вновь женился, научился водить машину и начал сниматься в американских фильмах.

«В Лос-Анджелесе Андрей пробудет до 20 апреля. Там у него тоже съемки – он снимается в зарубежном фильме. Это не первый его опыт работы в США, он довольно часто там снимается, просто на российский рынок попадает не много киноработ. Некоторые фильмы выходят только в США, - рассказал пресс-секретарь Андрея Антон Богословский.

По словам представителя актера, в Америке Гайдулян всё свободное время посвящает изучению английского. Он уже владеет этим языком на довольно приличном уровне, но, как истинный перфекционист, продолжает совершенствоваться и постоянно практикуется с носителями языка. Сам Андрей признается, что учит английский по пять часов в день.

«Прежде всего, у меня есть мотивация. Я действительно хочу работать здесь, это моя мечта. И я готов делать всё для этого. Я начал смотреть исключительно фильмы на английском языке, с субтитрами. Каждый день я занимаюсь с учителем, и сейчас, когда я приехал в Лос-Анджелес, провожу за учебой более чем по пять часов в день – с 9:00 до 14:30», — рассказывает актер.

Андрей Гайдулян, Кристина Бирк и Кристофер Ягер. Фото: соцсети

Андрей Гайдулян, Кристина Бирк и Кристофер Ягер. Фото: соцсети

Учеба дается ему проще, в том числе благодаря друзьям. Таким, к примеру, как актриса русского происхождения Кристина Бирк, вместе с которой Гайдулян сейчас снимается в фантастическом фильме «My Opia: The Garden of Venus». Кристина — актриса, сценарист и продюсер, она живет в США много лет и учит людей говорить с американским акцентом. Ее супруг Кристофер Ягер — режиссер вышеуказанного фильма.

Про таких людей, как Андрей, обычно говорят: «Строил себя сам». Мальчик, родившийся в Кишиневе в семье полковника МВД и преподавателя, с детства начал увлекаться театром. Он играл в театральном кружке, участвовал в КВН, а после школы с благословения родителей отправился покорять Москву. Однако ни в Щукинское училище, ни в ГИТИС будущую звезду не приняли.

Юношу, уверенного в своем таланте, это очень сильно удивило, однако отчаиваться он не стал и в 2002 году всё же поступил на актёрский факультет Института современного искусства. После его окончания он начал играть на сцене театра «Глас» и сниматься в эпизодических ролях в кино. Слава пришла к Андрею в 2008-м, когда на экраны одного из самых популярных телеканалов страны вышел сериал «Универ», в котором он исполнил роль студента Саши Сергеева — сына олигарха, отказавшегося от денег отца и поселившегося в общаге московского института.

ЕКАТЕРИНА НЕСТЕРЕНКО, МАРИЯ ГОРСКАЯ


 
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