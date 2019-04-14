Мэй, не все в Молдове идиоты: Блок АКУМ хочет ключи от квартиры, где деньги лежат

Правые оппозиционеры считают себе умнее других - это не так.

"Один из идеологов блока ACUM Вирджил Писларюк в своем посте обосновывает требование ACUM о миноритарном правительстве, приведя один из ярких, на их взгляд, примеров – Тереза Мэй, миноритарное правительство 2017-го года.

Хочу напомнить мой простой вопрос. Покажите хоть одну страну в мире, где партия, занявшая по мандатам третье место, не только требует от партии, занявшей первое место миноритарное правительство со своим премьером, но еще и со своим спикером.

Так вот, раз уж вы приводите пример Терезы Мэй, напомню простые цифры, о которым Писларюк тактично не упоминает.

Британский Парламент. 650 мандатов. Для большинства нужно 326. Консерваторы Терезы Мэй получают по итогам выборов (ВНИМАНИЕ!) 317 мандатов. Им не хватает всего лишь 9 мандатов для большинства. Которые они находят у Североирландской «Демократической Унионистской Партии», которая набрала – (ВНИМАНИЕ!) 10 мандатов из 360.

Еще раз. Цифры. 650 (кол-во мест). 326 (большинство). 317 (партия занявшая первое место и получившая миноритарное правительство и премьера). 10 (сколько им не хватало голосов). Мэй договаривается с ирландцами и получает недостающие 10 голосов.

А теперь сравниваем с Молдовой. 101. 51. 35. 26. Те, у кого 26 (Блок ACUM), требуют у тех у кого 36 (ПСРМ) – и спикера и премьера и все правительство, приводя в пример вышеуказанный пример с Терезой Мэй.

Г-н Писларюк, может все-таки попробуете еще раз? Ну нельзя же всех считать за идиотов.

Возвращаюсь к своему вопросу. Кто-то покажет хоть один пример за всю историю современных государств с подобными конструкциями, которые предлагает ACUM?", - написал на своей странице в Facebook Гайк Вартанян.

На картинке : синее - это консерваторы Мэй, а вторая колонка справа - как раз те 10 недостающих мандатов североирландцев:

ПАВЕЛ МУНТЯН