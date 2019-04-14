Заморозки сменяют дожди: В Молдове синоптики объявили желтый код метеоопасности

По прогнозам столбики термометров на севере страны опустятся до -3

Метеорологи объявили желтый код метеоопасности в связи с заморозками.

Заморозки на поверхности почвы ожидаются в ночь на понедельник, 15 апреля. По прогнозам синоптиков, столбики термометров на севере страны опустятся до -3.

Немного похолодает и в дневные часы. Температура будет на 3-4 градуса ниже нормы и не превысит 11 градусов. Дожди продолжатся до четверга, а к следующим выходным выглянет солнце и станет теплее.