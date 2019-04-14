Григорий Новак: Социалисты не меняют свое мнение каждый день

В интервью порталу ТРИБУНА депутат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Григорий Новак рассказал о политической ситуации, сложившейся после парламентских выборов, когда, по его мнению, будет ясность в связи с созданием большинства или проведением досрочных выборов, своих первых действиях в качестве депутата, готов ли он в случае досрочных выборов баллотироваться в том же округе и др.

T.: Г-н Новак, как бы вы назвали создавшуюся после выборов политическую ситуацию?

Г. Н.: После парламентских выборов сложилась ситуация политической неопределенности, ситуация, когда некоторые политики не проявляют ту политическую зрелость, которой ждут граждане. Дело в том, что социалисты не меняют своего мнения каждый день, не нападают на кого-либо и не сжигают мосты. Мы всегда открыты для переговоров. Социалисты не стремятся прийти к власти любой ценой, а фантастические амбиции некоторых политиков из нынешнего законодательного органа наводят нас на мысль, что они не очень хотят конструктивных переговоров, хотя другого выхода нет. Так же важно отметить, что впервые за последние 10 лет, мнение левого фланга молдавской политики, должно быть учтено. Такого не было с 2009 года.

T.: Со стороны ситуация кажется безвыходной. Что вам подсказывает ваш политический опыт? Когда, по вашему мнению, будет ясность с созданием большинства или проведением досрочных выборов?

Г. Н.: Анализируя ситуацию, мы видим, что мы оказались в политическом тупике. Это продолжается уже полтора месяца. Я считаю, что эта ситуация создана искусственно некоторыми персонажами из блока ACUM. Не все в блоке против переговоров с нами, так же как не все в блоке за совместную работу ПДС с ППДП. Что касается прогнозов, я думаю, что через неделю все станет ясно.

Т.: Если выбирать между коалицией ПСРМ с ДПМ или с ACUM, вы, лично, какую бы выбрали, и почему?

Г. Н.: Я лично предпочел бы абсолютное большинство ПСРМ, но если говорить о нынешней ситуации, то я выскажусь за позицию, объявленную ПСРМ. У ПСРМ было только одно предложение.

T.: У вас уже есть депутатский опыт. Считаете ли вы, что второй ваш депутатский срок будет отличаться от предыдущего, учитывая, что вас избрали в округе?

Г. Н.: Да, у меня есть парламентский опыт, но тот факт, что на парламентских выборах в феврале меня избрали в качестве депутата по одномандатному округу, ежедневно мне напоминает о том доверии, которое мне было оказано гражданами, и в то же время, об ответственности, которую я несу в качестве депутата. Я не думаю, что будет большая разница между нынешним и предыдущим депутатским сроком, много работать нужно всегда.

T.: Вы уже думали, какими будут ваши первые действия в качестве депутата? Это будет что-то для округа № 31?

Г. Н.: Во время избирательной кампании у нас было очень много встреч с жителями избирательного округа №31. На этих встречах мы выявили много проблем, требующих решения посредством законодательных инициатив, но из-за того, что на данный момент у нас нет функционального законодательного органа, из-за этого политического тупика, мы не можем сдвинуть воз с места, чтобы зарегистрировать соответствующие инициативы, и не можем продвигать их в профильных комиссиях или на пленарных заседаниях. У меня есть конкретная повестка дня, которая составлена, в основном, из пожеланий граждан.

T.: В случае досрочных выборов, вы готовы баллотироваться в том же избирательном округе? Результат будет тем же?

Г. Н.: К сожалению, политическая ситуация указывает на то, что с каждым днем вероятность досрочных выборов все выше. Я командный игрок, поэтому, если команда решит, что я должен снова баллотироваться, то я готов к этому. Что касается результата, я каждый раз говорю, что все зависит от граждан, а я вместе со своими коллегами приложу все усилия, чтобы их не разочаровать.

T.: С какими тремя самыми большими препятствиями вы столкнулись в ходе избирательной кампании?

Г.Н.: Использование некоторыми конкурентами административного ресурса; Подкуп избирателей; Неблагоприятные погодные условия, так как предвыборная кампания проходила в разгар зимы.

T.: Как, по вашему мнению, будут развиваться политические события в дальнейшем?

Г. Н.: Если в течение недели не начнется переговорный процесс, скорее всего, состоятся досрочные выборы. В таком случае, мы, безусловно, столкнемся с новыми взаимными нападками участников и даже перейдем к тяжелой артиллерии. Скорее всего, досрочные парламентские выборы состоятся одновременно с всеобщими местными выборами, учитывая, что в начале лета истекает срок полномочий местных избранников. Это немного осложнит избирательный процесс, но таковы правовые ограничения и нормы.

Т.: Благодарим Вас.

Aндриана Кептине