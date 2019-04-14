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С завтрашнего дня меняются сроки изготовления удостоверений личности
14.04.2019

Сделать паспорт срочно уже не получится. Агентство государственных услуг объявило об изменении сроков изготовления удостоверений личности и паспортов - самые срочные варианты теперь будут недоступны в районных отделениях. Это значит, что изготовить удостоверение личности или загранпаспорт за три или шесть часов больше не получится, а загран, вдобавок, нельзя будет сделать даже в течение десяти дней.

Впрочем, изменения эти формальные, так как вводится услуга изготовления документов в день обращения - утром подали документы, после обеда получили их. Но сделать это в срочном порядке можно будет только в центральном офисе по адресу улица Александру Чел Бун, 56. Заявления будут приниматься с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00. Выдаваться документы будут с 16.30 до 17.00 того же дня, когда будет подано заявление.

Что до районных отделений, то в них будут оформляться документы без степени срочности - 5/15/30 дней в случае с удостоверением личности и 15/30 дней для загранпаспорта, сообщает АиФ.


 
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