Молдавский парламентский тупик. Есть ли выход?

Форма государственного правления в республике не доведена до ума и постоянно провоцирует политические кризисы.

Точные индикаторы

В то время как политические игроки, прошедшие в парламент, самозабвенно формируют предпосылки для проведения досрочных выборов, мы получаем очередную порцию доказательств того, что форма государственного правления в республике не сбалансирована, неэффективна и постоянно провоцирует политические кризисы. И фактически вся история независимой Молдовы - один большой, растянутый во времени, политический кризис.

Есть несколько точных индикаторов, которые поддерживают этот вывод.

Молдавские политики сами создали приднестровскую проблему. 27 лет страна не является территориально единой. Приднестровский регион Кишинев не контролирует и предложить жизнеспособную формулу урегулирования не может, так как у политического класса нет единства по данному вопросу.

Также вновь возникла необходимость пересмотреть законодательство по Гагаузской автономии. Между Кишиневом и Комратом периодически возникают конфликты, а для жителей региона по-прежнему является насущным вопрос о выходе из состава Молдовы. Они хотели бы, чтобы эта ситуация была четко прописана.

Кризис возник и в крайне чувствительной и взрывоопасной сфере – языковой политике.

Конституционный суд определил закон о функционировании языков «устаревшим» и фактически недействующим, не смотря на то, что в Конституции четко сформулирован особый статус и характер данного акта.

Фигура президента

А сколько политических кризисов возникло из-за того, что в Молдове четко не определена роль института президента? Поначалу глава государства избирался народом, потом было решено, что президента будет назначать парламент. И избрание президента парламентом спровоцировало множество кризисов. А спустя 15 лет, в 2016 году Конституционный суд вдруг обнаружил, что решение коммунистов было незаконным.

Полномочия главы государства, особенно в последнее время постоянно сокращались. А из-за противоречий в законодательстве в Молдове была выведена уникальная для мировой цивилизации форма отстранения главы государства от должности – на пять минут, момент подписания документов.

Одновременно с этим, в обществе существует твердая уверенность, что полномочия президента необходимо расширить и поручить ему формирование правительства для создания жесткой вертикали исполнительной власти. И ПСРМ удалось собрать около 1.5 млн. подписей граждан в поддержку данной идеи.

Действительно ли Молдова является государством?

Сам факт того, что в пользу расширения полномочий президента высказалось около половины населения с правом голоса, указывает на кризис парламентской формы правления, сложившейся в Молдове.

По существу парламент как форма государственного правления в республике прошел путь от органа, представляющего интересы граждан, до структуры, позволяющей узурпировать власть с помощью политической коррупции. В результате был создан прецедент, когда «хозяином страны», «человеком, все решающим» стал политик, не занимающий никаких государственных должностей. То есть суть парламентаризма как идеи была полностью извращена и дискредитирована. И неудивительно, что уровень доверия к парламенту как государственному институту снизился настолько, что он оказался в рейтинге на 19-м, предпоследнем месте.

Поскольку Молдова является парламентской республикой, можно говорить, что государство поразил настолько глубокий институциональный кризис, что в самую пору ставить вопрос – действительно ли Молдова является государством. Если на вещи смотреть неформально и беспристрастно.

В этой связи то, что происходит после парламентских выборов 24 февраля, представляется процессом строго закономерным и естественным. Нельзя ожидать, чтобы яблоко, сердцевину которого захватил вредитель, не сгнило, а чудесным образом сохранялось сколь угодно долго. И мы видим, что попытки создания коалиции и разблокирования деятельности вновь избранного парламента сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. Очень важно, что эти преграды не имеют ничего общего с насущными интересами граждан, даже если политические игроки и утверждают обратное.

Постэлекторальные парадоксы и шоу

Отсюда и возникающие парадоксы и формы взаимодействия политических игроков, напоминающие шоу и сосредоточенные на позиционировании в неизбежных досрочных парламентских выборах.

Возьмем, к примеру, последнее заявление одного из лидеров ДПМ Павла Филипа о формировании возможной коалиции. Филип говорит: «Наилучшая возможная коалиция - это коалиция, которая будет решать проблемы людей, без скандалов, спеси и скрытых повесток. Важно найти общие точки на благо людей и заморозить те вопросы, которые могут вызвать разногласия».

Однако ДПМ – это партия, которая беззастенчиво подчинила себе все органы государственной власти. Именно демократов обвиняют в захвате госинститутов, политических преследованиях, злоупотреблениях на выборах, подкупе избирателей и парламентариев. ДПМ несет полную политическую ответственность за «кражу века» и за то, что обязанность выплачивать десятки миллиардов лей возложена не на воров, а на население. Накануне выборов режим из-за всех сил занимался популизмом, чтобы хоть немного облагородить свою политическую физиономию. Но суть не переделаешь, и главная цель демократов остается неизменной – сохранение власти с тем, чтобы избежать наказания за многочисленные преступления, совершенные режимом на всех уровнях. Но главное – узурпацию власти. Как же может ДПМ участвовать в создании правящей «коалиции для решения проблем людей», когда демократы являются главным препятствием на этом пути?

Перетягивание канатов

Два других политических игрока ПСРМ и блок ACUM заявили, что не будут формировать коалицию с ДПМ и вступили во взаимодействие, напоминающее политическое перетягивание канатов.

ACUM требует, чтобы социалисты поддержали миноритарное правительство, созданное исключительно из представителей блока, а также поддержало некий пакет законопроектов по деолигархизации страны.

Социалисты предложили свои условия формирования парламентского большинства. Главные из них - гарантия государственности, нейтралитета РМ (путем отказа от вступления в НАТО или другие военные блоки) и реинтеграция страны; взвешенная внешняя политика (подразумевающая развитие стратегических отношений с РФ); уважение прав каждого гражданина страны независимо от национальности и этнической принадлежности( что подразумевает сохранение языкового баланса, закрепленного в Конституции); экономическое развитие и создание рабочих мест; социальная справедливость и защита наших традиционных ценностей.

«Неудачное свидание»

Уже первые публичные дискуссии ПСРМ и ACUM подтвердили давнее наблюдение поэта: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». ПСРМ направила на встречу делегацию во главе с лидером Зинаидой Гречаной, а ACUM - второстепенных лиц. Гречаной пришлось покинуть площадку. Как выяснилось, акумовцы с видением социалистов по формированию альянса даже не были знакомы. Они их не интересовали, так как блок желает поставить во главе парламента и правительства своих людей и будет воплощать в жизнь собственную программу. Такая позиция подразумевает, что социалистам ACUM отводит роль послушных идиотов.

Со своей стороны социалисты условия сотрудничества сформулировали так, что румыноунионистам, прозападникам и русофобам из блока согласие на коалицию гарантирует «потерю лица».

А если в целом взять короткую историю попыток договориться ПСРМ и ACUM, то она нам напомним популярную песенку советских времен «Неудачное свидание».

«Тебя просил я быть на свиданье,/Мечтал о встрече, как всегда. / Ты улыбнулась, слегка смутившись, / Сказала: "Да, да, да, да!". / С утра побрился и галстук новый / С горошком синим я надел. / Купил три астры, в четыре ровно я прилетел. / - Я ходил! - И я ходила! / - Я вас ждал! - И я ждала! / - Я был зол! - И я сердилась! / - Я ушел! - И я ушла! / Мы были оба. / - Я у аптеки! - А я в кино искала вас! / - Так, значит, завтра / На том же месте, в тот же час!».

Чему молдаване могли бы поучиться у греков

То, что сейчас, спустя почти два месяца после выборов, органы государственного управления не сформированы, можно объяснить только издержками парламентской формы правления, вероятно в одном из самых худших ее вариантов – молдавском.

6 мая 2012 года в Греции прошли выборы в высший законодательный орган страны. По их итогам ни одной из партий не удалось получить 151 мандат, необходимый для единоличного формирования правительства.

А теперь следим за датами. 7 мая президент страны Папульяс встретился с Самаросом, лидером партии «Новая демократия», получившей большинство мест, и поручил ему начать процесс формирования коалиционного правительства.7 мая лидеры СИРИЗА и демократических левых заявили, что отказываются создавать коалицию с «Новой демократией». Через три дня, 10 мая, в соответствии с конституцией Греции, право формировать правительство перешло к СИРИЗА, показавшей на выборах второй результат. Но и СИРИЗА не удалось создать кабинет министров. Еще через три дня формированием кабинета занялась партия ПАСОК. И, естественно, ее попытка также не увенчалась успехом.

13 мая президент Греции собрал лидеров всех парламентских партий и предложил им создать неполитический кабинет министров. Однако согласия политики вновь не достигли. И тогда 15 мая было объявлено о проведении в Греции новых парламентских выборов в июне 2012 года. Таким образом, от дня выборов 6 мая до принятия решения о досрочном голосовании, в соответствии с жесткой процедурой, прошло ДЕВЯТЬ ДНЕЙ.

Особенность молдавского парламентаризма

В Молдове, как известно, выборы прошли 24 февраля 2019 года, а только 4 марта (то есть лишь на восьмой день) ЦИК предоставила КС документы для утверждения итогов.

Понимаете? Куда молдавским политикам спешить? Страна достигла выдающихся успехов в развитии. Граждане занимают первое место в мире по уровню жизни и ВВП на душу населения. В Молдове самая высокая рождаемость и продолжительность жизни на планете. Индекс счастья зашкаливает, коррупция в корне уничтожена. Нищие живут в музеях, где их в виде экспонатов демонстрируют публике как что-то из ряда вон выходящее. Словом, социально-экономический рай.

Если бы все было именно так, то молдавская форма государственного правления, основанная на парламентаризме, а также нормы законодательства, дающие партиям три месяца на создание коалиции и утверждение правительства, были бы лучшими в мире.

На самом деле молдавский политический класс так составил законы и настаивает на парламентской форме правления, потому что ему наплевать на интересы людей, депутаты не несут ответственности за свои действия, а каждое голосование улучшает их финансовое благополучие.

Это диктуют обстоятельства и здравый смысл

Вряд ли будет преувеличением утверждать, что плачевное состояние дел в РМ требует наведения элементарного порядка, «твердой руки», жесткой «вертикали» исполнительной власти. Все это может дать президентская форма правления, когда общенародно избранный глава государства сам формирует правительство, а также может отзывать и региональных чиновников (за исключением Гагаузии). Парламенту следует оставить функции законотворчества, а также совместного с президентом формирования некоторых государственных институтов, типа КС, ЦИК, КСТР и пр..

Еще раз следует подчеркнуть, что изменение формы правления диктуют обстоятельства и здравый смысл.

Напомним, что в 1999 году по инициативе президента Петра Лучинского был проведен общенациональный консультативный референдум. Населению нужно было ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции в целях введения президентской формы правления в Республике Молдова, при которой Президент будет ответствен за формирование и руководство правительством, а также за результаты правления страной?». Явка составила 58,33 процента. Изменение системы правления поддержали 55,33 процента, против высказались 30,85 процента избирателей.

Есть ли выход?

Однако ПКРМ, придя к власти, не учла волеизъявление граждан. Более того, коммунисты отменили общенародные выборы главы государства, закрепив это право за парламентом. Этот шаг ознаменовал собой превращение парламента в суперструктуру. Затем последовали новые действия, вся власть стала концентрироваться в парламенте. Именно это и создало предпосылки для последующего захвата государства. Тому, как подчинять себе государственные институты, и формуле превращения власти в деньги Влад Плахотнюк научился у Владимира Воронина.

Освобождение Молдовы из плена начнется только тогда, когда парламент избавят от ряда несвойственных ему полномочий, оставив за ним функцию законотворчества. А формированием правительства и структур исполнительной власти будет заниматься общенародно избранный президент.

Но «мудрецы» из блока ACUM предлагают начать этот очень сложный процесс декларацией. И почему-то надеются, что среди вновь избранных депутатов найдутся такие «умники», которые, не раздумывая, поддержат их пафосный порыв.

Сергей ТКАЧ