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Политика
Кем являются и где работают вторые половины депутатов партии «Шор»!
15.04.2019

Трибуна продолжает серию материалов о вторых половинах депутатов нового парламента. На этот раз речь пойдет о супругах депутатов фракции политической партии «Шор».

Фракция политической партии «Шор» в парламенте Республики Молдова состоит из 7 депутатов. Таким образом, председатель фракции Илан Шор женат на российской певице Жасмин. Из деклараций об имуществе, поданных в Национальный орган по неподкупности, ясно, что вице-председатель фракции Петр Жардан и секретарь фракции Мария Албот состоят в браке, но деталей об их вторых половинах неизвестны.

Вместе с тем, жена Вадима Фотеску работает в ООО «Avia Invest», а жена Дениса Уланова – в нотариальном бюро «Вера Филимон».

Следует отметить, что Регина Апостолова и Марина Таубер не состоят в браке.

Андриана Кептине


 
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