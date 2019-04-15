Кем являются и где работают вторые половины депутатов партии «Шор»!

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Политика
Трибуна продолжает серию материалов о вторых половинах депутатов нового парламента. На этот раз речь пойдет о супругах депутатов фракции политической партии «Шор».
Фракция политической партии «Шор» в парламенте Республики Молдова состоит из 7 депутатов. Таким образом, председатель фракции Илан Шор женат на российской певице Жасмин. Из деклараций об имуществе, поданных в Национальный орган по неподкупности, ясно, что вице-председатель фракции Петр Жардан и секретарь фракции Мария Албот состоят в браке, но деталей об их вторых половинах неизвестны.
Вместе с тем, жена Вадима Фотеску работает в ООО «Avia Invest», а жена Дениса Уланова – в нотариальном бюро «Вера Филимон».
Следует отметить, что Регина Апостолова и Марина Таубер не состоят в браке.
Андриана Кептине
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