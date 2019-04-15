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Экономика
Фермеры готовятся выставить на продажу первую клубнику
15.04.2019

Молдавские фермеры готовятся выставить на продажу первую выращенную в теплицах клубнику. Продавать ее будут дорого - по сто леев и более за килограмм.

Как поясняет Дмитрий Заришняк из села Стурзовка Глодянского района, высокая цена определяется довольно затратным способом производства - по гидропонной технологии.

Метод полива тоже особенный - обеспечивающий необходимое количество влаги каждому кусту. Для опыления клубники фермер привозит насекомых из Украины.

В прошлом году Дмитрий Заришняк собрал тонну клубники, в этом году надеется получить вдвое больше.


 
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