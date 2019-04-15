Надо ли готовиться к апокалипсису: Молдавские сейсмологи объясняют, что означают «трубные звуки», которые слышали жители Румынии

Эксклюзив «КП»! Многие жители соседней страны были напуганы «трубными звуками», которые слышались «с неба», и считают, что такие звуки – предвестники страшных несчастий.

В Румынии люди были напуганы «трубными звуками» или звуками, похожими на то, что «по асфальту тянут корабль». Следует отметить, что эти звуки не были раскатами грома или какими-либо отголосками техногенного происхождения. Жители Румынии убеждены, что они получили предупреждение о приближающемся конце света.

Еще такой нюанс: в Румынии «трубные звуки» были зафиксированы в сейсмоактивной зоне, которая находится в области стыка Южных и Восточных Карпат. Эксперты отметили, что опасность грозит не только Румынии, но и Польше, Молдове, Украине.

Корреспондент «КП» обратился к отечественным сейсмологам с вопросом - «Могут ли «трубные звуки» быть предвестником стихийных бедствий?»

- На эти звуки не стоит обращать внимания, - уверил «КП» директор Центра экспериментальной сейсмологии Иван Илиеш при АН РМ. - Сейсмически активная зона в Румынии дает всего одну тысячную доли сейсмической активности в мире.

- Народ в соседней стране напуган… - рассказали мы другому сейсмологу.

- Я про «трубы апокалипсиса», которые якобы слышали жители Румынии, не знаю. Но, в принципе, территория Молдовы предрасположена к сейсмическому риску, так как мы находимся недалеко от сейсмически активной зоны Вранча. - рассказал «Комсомольской правде» директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ. - Если там произойдет сильное землетрясение, как это было в 1986-м, 1977-м, в 1940-м, то, конечно, есть сейсмический риск. Нам надо к этому готовиться. Но никакие звуки на это не указывают!

- То есть, все спокойно?

- Есть люди, занимающиеся гаданием на кофейной гуще, им можно верить, а можно не верить. Но на сегодня достоверных способов точного предсказания землетрясений нет. Над этим, конечно, работают, но, к сожалению, наука еще не обладает тем багажом знаний, чтобы иметь возможность давать точный краткосрочный прогноз землетрясений.

ЛЕОНИД РЯБКОВ