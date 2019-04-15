Грядёт ещё один виток похолодания - температура опустится до минус 3

У фермеров могут начаться проблемы. Синоптики обещают дальнейшее снижение температур - так, уже сегодня ночью они опустятся ниже нуля, а в некоторых местах - вплоть до минус трёх градусов по Цельсию. Это может создать проблемы фермерам, хотя часть из них считает, что синоптики преувеличивают опасность - согласно народным приметам, при пасмурном небе вероятность заморозков, как правило, стремится к нулю. Кроме того, некоторые из них уже готовы к подобному сценарию:

- Температуры не страшны нам, мы приготовили сад к возможным проблемам, при помощи специальных препаратов, которые придают растениям стрессоустойчивость, - пояснил Николае Спрынчанэ, фермер из Криулянского района.

В целом в следующие дни температуры будут на три-четыре градуса ниже нормы для этого периода года, сообщает телеканал Publika.