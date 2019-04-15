Местные выборы в Кишиневе пройдут по абсолютно новым правилам

В ходе намеченных на лето местных выборов в Кишиневе впервые прямым голосованием будут избраны 170 советников муниципия, 5 примаров секторов и 1 Генеральный примар.

Эта норма определена Законом № 436 о местном публичном управлении и вступает в силу для местных выборов, проводимых в 2019 году. До сих пор, то положение Закона несколько раз переносилось, однако в этом году оно не может уже быть изменено, поскольку парламент до сих пор не приступил к законотворчеству.

Согласно Закону, в результате выборов в Кишиневе будет один Генеральный примар и пять примаров секторов, а каждый из них будет избран на одинаковых условиях — прямым голосованием горожан.

Закон предусматривает серьезные изменения и по части деятельности органов представительной власти (советников) Кишинева. Начиная с 2015 года, каждый столичный сектор будет избирать по 23−25 советников.

Как указано в ст.56 (3) Закона, «Секторальные советы муниципия Кишинэу образуются из следующего числа советников: сектора Ботаника — 25, сектора Буюкань — 23, сектора Чентру — 23, сектора Чокана — 23, сектора Рышкань — 25 советников».

Еще 51 советник будет избран в муниципалный совет Кишинева.

В отличие от способа избрания Генерального примара Кишинева и муниципальных советников, примары и советники секторов будут избраны только голосами горожан, без участия населения пригородов, имеющих своих примаров и советников.

Срок мандата Генерального примара Кишинева и муниципальных советников истекает в июне, когда должны быть избраны новые органы местной власти.

Дата выборов должна быть объявлена уже в апреле.