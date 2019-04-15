Встреча представителей ПСРМ и блока ACUM, проанализированная политическими комментаторами

Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук говорит, что встреча представителей ПСРМ и блока ACUM была не обсуждением и не переговорами, а скорее представлением своих позиции, исходящем из их политических взглядов. Такое заявление было сделано в передаче „Replica” на телеканале Prime TV, передает IPN.

„Логика дебатов предполагает компромисс и диалог с обеих сторон, и когда один требует всё, располагая лишь одной четвертой мандатов, а другой - одной третьей и ему ничего не предоставляют, я не сталкивался с такой ситуацией ни в одной стране”, - сказал Виктор Жук. По его мнению, и нельзя было ожидать какого-либо результата от переговоров.

Политический комментатор Корнелиу Чуря считает, что ПСРМ и блок ACUM не достигли стадии переговоров, но у них были разведочные беседы в обстановке, когда обе стороны прекрасно знали, на каких условиях настаивают другие. „У меня сложилось впечатление, что это была скорее имитация переговорного процесса. Они оба не хотят связывать свою жизнь с дьявольским договором, потому что это противоестественный союз, как и все остальные, которые могут быть сформированы”, отмечает комментатор.

Эксперт в области конституционного права Витали Катанэ считает, что представители блока ACUM оказались неподготовленными к встрече с социалистами, потому что, когда их спросили о программе управления, они ответили, что представят ее через несколько дней. „Вот доказательство того, что эти люди представленья не имеют об идеологии, потому что идеология означает согласованность, последовательность, преемственность в действиях, а не зигзагообразные или противоречивые заявления”, - говорит Виталий Катанэ.

Социолог Ян Лисневски рассматривает переговоры социалистов и блока ACUM как продолжение избирательной стратегии, потому что в ходе кампании блок не оставил места для переговоров, а теперь столкнулся с ситуацией, когда общество требует, чтобы партии вели переговоры и не допустили досрочных выборов. По мнению социолога, представители блока ACUM выдвинули социалистам некоторые предложения, которые ПСРМ просто не может принять, но некоторые вещи и невозможно выполнить, потому что они „противоречат законодательству”.

На прошлой неделе в ходе первых двусторонних переговоров ACUM-ПСРМ Партия социалистов заявила, что не поддерживает предложенную блоком ACUM идею правительства меньшинства. А законопроекты, зарегистрированные этим блоком, не могут быть приняты без существования парламентского большинства и функциональных руководящих органов парламента. ПСРМ не хочет досрочных выборов, но если с блоком ACUM не будет найдено общего знаменателя, то этот сценарий нельзя исключить. С другой стороны, блок ACUM считает досрочные выборы, основанные на смешанной системе голосования, „очень опасными для Республики Молдова”. Позиция блока ACUM заключается в том, что есть методы решения ряда проблем, связанных с деолигархизацией в нынешнем составе парламента. И для этого нет необходимости в парламентском большинстве или в коалиции, а в политической воле.