Вячеслав Негруца: Производство криптовалюты в приднестровском регионе оказывает давление на лей

Производство криптовалюты в приднестровском регионе оказывает давление на национальную валюту Республики Молдова. Заявление принадлежит эксперту Transparency International Moldova Вячеславу Негруца. По его словам, Национальный банк РМ должен предоставить больше информации в этой области, тем более что существует проблема с приднестровским регионом ввиду того, что лей не имеет обращения на левом берегу Днестра, передает IPN.

„В данном случае через крипто оказывается дополнительное давление на молдавский лей. Для малых экономических единиц, каковой является Республика Молдова, такие „пылесосы”, размещенные в непризнанных зонах, где закон не работает, представляют риск во внезапном блокировании экономики, если „пылесос” высосет все, что движет экономику”, заявил эксперт в передаче „Cutia Neagră” на TV8.

По его словам, любая национальная валюта имеет экономическую основу, будь то валютный резерв или все активы, которые создаются в этой экономике. Разница между этими валютами и виртуальными заключается в том, что за виртуальной валютой нет центра эмиссии, не существует правил и нет гарантий в возможности возмещения этих инвестиций. Как бы то ни было, но манипуляция, паника, которые можно очень легко вызвать, создают повышенные риски для любых таких „инвестиций” и „инвесторов”.

Недавно расследование, проведенное Центром журналистских расследований, выявило, что на левом берегу реки Днестр существуют около 10 ферм, производящих криптовалюту.