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Политика
Павел Филип рассказал, каким он видит процесс создания нового правительства
15.04.2019

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель парламентской фракции ДПМ Павел Филип ответил на следующий вопрос:  Каким конкретно вы видите создание этого правительства?  И что, с точки зрения ДПМ, это новое правительство должно делать для страны?

«Как я уже сказал, на первом месте должны быть интересы людей, в особенности в социальной и экономической сфере. Прошло уже 3 года прекрасного экономического роста, реализованного в условиях стабильности. Этот экономический рост может и должен продолжаться, и, параллельно, следует продолжать и социальные меры», – заявил Павел Филип.

Он отметил, что «у ДПМ есть опыт последних 3 лет и партия знает, что нужно делать, чтобы экономика продолжала расти». «Если экономика будет расти, то вырастут заработные платы, а также доходы государственного бюджета и появятся условия для повышения социальных выплат. Я сейчас, кроме всего прочего, имею в виду повышение единовременного пособия по рождению ребёнка, повышение пенсий, компенсаций на оплату отопления, введение государственных выплат на детей. В то же время, повышение доходов государственного бюджета позволит расширить разного рода государственные инвестиции – в дорожную инфраструктуру, водопроводы, ремонт школ и детских садов и пр. Можно будет расширить и программу «Первый дом», чтобы помочь большему количеству молодёжи приобрести жильё», – отметил демократ.

Также Павел Филип считает, что «Молдова может продолжить движение по хорошему пути, на который она вступила в 2016 году, но это зависит от степени ответственности политического класса». «Миссия политического класса – помогать, а не мешать. Хотелось бы, чтобы все политики и депутаты задумались над этим. Спесь, высокомерие и отказы, вредят гражданам и Молдове, и только потом политикам», – подчеркнул он.

«Демократическая партия предложила ряд приоритетов управления страной, в том числе и на основании нового опроса, при помощи которого мы определяли актуальные пожелания граждан. Мы готовы приводить их в соответствие с приоритетами других партий. Если мы договоримся по программам, можно продолжить дискуссии по номинальной ответственности в рамках акта правления. Мы продолжим приглашать к диалогу и примем приглашения к диалогу, с целью обсудить конкретные вопросы. Я уверен, что мы сможем быстро продвинуться в формировании коалиции и программы управления страной», – отметил в завершение премьер-министр.

Кристина Пендя


 
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