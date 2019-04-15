Эксперты: Блок ACUM играет на публику, потому что не может выполнить предвыборные обещания

Избирательный блок ACUM играет на публику, чтобы оправдаться перед избирателями за то, что не может выполнить предвыборные обещания. Такого мнения придерживаются гости передачи "В центре внимания" на Publika TV. Говорили они, в частности, о неудавшихся переговорах ПДС-ППДП с социалистами.

Председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко заявила, что представители ACUM намеренно поставили перед ПСРМ невыполнимые условия, обладая при этом всего 26-ью местами в парламенте.

А политический аналитик Валентин Крылов отметил, что в этой ситуации вероятны досрочные выборы, что крайне нежелательно для страны. В то же время, гости передачи не верят в возможное сотрудничество между ПСРМ и блоком ACUM.

В минувшую пятницу, 12 апреля, после республиканского совета партии, социалисты выдвинули более жесткие условия для создания парламентского большинства с блоком ACUM, а идею миноритарного правительства, предложенного ПДС-ППДП, они категорически отвергают.

ПСРМ претендует на должности председателя парламента, а также министров иностранных и внутренних дел, обороны и пост вице-премьера по реинтеграции. После этого в эфире одной из передач Майя Санду заявила, что больше не видит смысла в дальнейших переговорах с социалистами.