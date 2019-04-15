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Здоровье
Все больше медработников подают заявки на ведение частной практики семейного врача
15.04.2019

33 заявки на ведение частной практики семейного врача получила с начала года Национальная компания медицинского страхования. Пять уже одобрили, еще 28 рассматривают.

Заявители должны представить документ о регистрации личного кабинета, а также разрешение от Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Помещение для работы предоставляют медикам местные власти, а Национальная компания медицинского страхования выделяет финансирование в зависимости от количества пациентов. В среднем, от 277 до 479 леев на человека.

Проект внедряют в рамках реформы в области первичной медико-санитарной помощи. Нацелен он на привлечение врачей на работу в сельскую местность.

По данным Минздрава, семейных медиков нет почти в 200 населенных пунктах, не хватает и около 280 специалистов.


 
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