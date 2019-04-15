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Общество
Россотрудничество откроет филиал в Приднестровье
15.04.2019

Россотрудничество откроет свои филиалы на территории Приднестровья.

Недавно во время встречи делегации Россотрудничества и руководства Гагаузии было принято общее решение об открытии центра организации, оснащении русскоязычных классов в школах и аудиторий преподавания русского языка, наполнении фонда библиотек учебной и художественной литературой на русском языке.

В отдельном порядке летом будет открыта площадка – лагерь в рамках летней школы «Гагаузия – автономия молодежи».

Представительство русско-молдавских отношений Россотрудничество работает в Молдове уже 10 лет, но только недавно было принято решение об открытии филиалов и на территории Приднестровья.

Одна из основных целей представительства – поддержание многовековых культурных и духовных связей наших народов, и эта преемственность должна быть передана молодому поколению Приднестровья и Молдовы.

Также сотрудники представительства Россотрудничества предпримут все необходимые действия, наряду с руководством нашего государства, чтобы молодое поколение знало о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-румынскими захватчиками.

Это была общая трагедия и общая победа наших народов, в которой участвовали народы России, Молдовы, Приднестровья и Гагаузии.


 
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