«Не плюй мне в душу, не справляй нужду в душе»: Что раздражает в молдавских фитнес-клубах придирчивых клиентов

Предлагаем вам топ-5 «повадок» посетителей очагов спорта, которые просто бесят [вы никогда не поверите, какими «вещами» иногда там занимаются]

Мы уже писали о том, что, несмотря на очевидную пользу посещения фитнес-клубов, происходят там вещи явно раздражающие окружающих . О них продолжим сегодня разговор с профессиональным тренером, который успел поработать в нескольких клубах (о нынешнем месте его работы умолчим), и с нашими читателями, которые откликнулись на первую публикацию.

От нужды не зарекайся

Лет 10 назад на Западе началась массированная рекламная кампания, которая пропагандировала (хоть в шуточной форме), то, что люди, принимающие душ, вполне себе могут позволить попутно справить малую нужду (смотрите видео!). Идиоты невоспитанные, скажете вы – и будете неправы. Дело в том, что на один слив унитаза расходуется более 10 литров питьевой воды. «Писайте в душе, помогите планете!» - так заканчивается видеоролик.

А теперь вернемся в молдавские фитнес-клубы. Практически во всех из них категорически запрещено справлять малую нужду во время помывки. Когда вся планета экономит, нашего брата гонят в туалет. Ну, и кто теперь идиот?

- Это происходит из-за того, что клубы экономят – система канализации в душе такая, что вода уходит не сразу. Естественно, в таких случаях остается запах, который нервирует посетителей. В итоге все заканчивается тем, что клиенты, когда их прижимает, делают «это самое» в бассейне, например. То есть там, где сложно проконтролировать. Вы еще хотите научиться плавать? – спрашивает наш собеседник, профессиональный тренер.

Писайте в душе - помогите планете. За один смыв унитаза расходуется до 12 литров питьевой воды, в год это 4380 литров. Писайте в душе - помогите планете Бразильская социальная реклама Каннские львы 2010 год

Полотенцем обувь я натер до блеска!

«Меня все время удивляло, что девушки, выдающие клиентам полотенца, нет-нет, да попросят, чтобы их применяли по назначению. Природное любопытство побороло, и я задал вопрос в лоб: а как еще можно? Ответ просто поразил: оказывается, частенько наши граждане по завершению всех моечных процедур, запросто могут протереть обувку – так сказать, на дорожку», - написал нам житель столицы Виктор777.

Надеюсь, в следующий раз при посещении фитнес-клуба, вы сто раз подумаете – брать свое полотенце или казенное.

Большая стирка в клубе

Это не акция и не название новой передачи. Как утверждает наша читательница Таисия Залеванная, она не раз видела, как в раздевалке девушки устраивали мини-постирушки: от носковдо нижнего белья. Да, при помощи казенных мыла и теплой воды. Как говорится, их нравы.

Дай мне с дорожки вдоволь напиться!

Кто-то думает, что основной навар, который имеет фитнес-клуб, – это клубные карты. Однако, это не так – вернее, не совсем так. Один из главных источников дохода – это сопутствующий товар. Как в общепите, где себестоимость чая и кофе здесь раз в 5 больше отпускной цены. Про воду – и говорить нечего, смело прибавляйте к магазинной три-четыре цены.

Некоторые клубы, как бы, делают доброе дело для забывчивых, продавая сланцы, очки для плавания и даже плавки. Купив хоть раз что-то из перечисленного, вы сразу почувствуете себя на Лазурном Берегу: из-за цен, естественно.

Свое не пахнет

Еще одна большая проблема – это посещение фитнес-клуба в вечернее время. Далеко не всякий клиент поле тяжелого трудового дня перед тренировкой бежит в душ (даже не по малой нужде хотя бы! – прим. автора). Естественно, гоняя на дорожке, воздух они не озонируют.

Другой перекос – запах парфюма. Некоторые наши люди думают, что смесь запаха пота и новинки от Диор – мечта окружающих. Это не так, граждане и гражданки.

ЧТО ЕЩЕ БЕСИТ?

Посетительница нашего сайта Диана:

«Больше всего убивают девушки, которые в раздевалках ставят свою обувь под скамейки или вокруг них и в два или три ряда... Мне интересно кто-то из них в курсе для чего нижняя полка в шкафчике? Да и ладно, если это дождливая грязная погода, но уже потеплело, стало сухо, так что же ими двигает?»

Посетитель сайта Гость:

«Голые тетки ужасно бесят, а ещё бесит, когда дикари прыгают в бассейн сразу же после парилки, несмотря на то, что есть табличка, что после парилки сначала в душ, а потом в бассейн».

Читатель Мирча П.:

«Я играю в теннис, проезжаю по 20-30 км на велосипеде, играю в флорбол... И нет мне никакого резона торчать в потном, вонючем фитнес-центре!»

ОТ АВТОРА:

После выхода первого материала на эту тему, появились те, кто возмутился: мол, автор не понимает, какая польза обществу от фитнес-клубов. Мол, лучше в клубе на пилоне кувыркаться, чем в подъездах клей нюхать… Вообще не спорю – сам не пью и не курю уже пять лет, бегаю марафоны. И никого обидеть я не хотел – просто об этих нюансах не прочитаешь в рекламных проспектах. А они есть!

ПАВЕЛ МУНТЯН