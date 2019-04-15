Маньяки, грабители, насильники: Проклятое место Кишинева — даже местные туда не ходят, потому боятся!

И полиция не в состоянии помочь, даже, напротив, старается держаться от этого места подальше.

Статья «Откровения бывшего сотрудника силовых структур: В Кишиневе в парке на Рышкановке орудуют маньяк и грабители!», опубликованная в «Комсомолке», о том, как жители Рышкановки находят в парке изорванные женские вещи и выпотрошенные сумки и бумажники, вызвала множество возмущенных откликов, часть из которых мы сегодня и публикуем.

Следует добавить:

«Я проживаю на Старой Почте недалеко от этой лесополосы. Местные туда практически не ходят, за ней давно закрепилась слава «нехорошего места». Начнем с мистического аспекта, о котором тоже нужно упомянуть. В этой полосе во время войны с фашистами были расстреляны сотни человек и «знающие люди» об этом месте говорят, как о «зоне с негативной энергетикой» («проклятом месте»). На моей памяти в лесопосадке неоднократно находили трупы убитых, бомжей и наркоманов, скончавшихся от передоза. Известно также, что что эту лесопосадку облюбовали наркоманы, видимо, они и грабят прохожих, поговаривают, что в ней наркоторговцы ведут бойкую торговлю своим зельем и туда ежедневно стекаются наркоманы со Старой Почты и Рышкановки. Относительно грабежей, так же слышал, как минимум, о нескольких, пару раз об ограблении девушек и об о ограблении и избиении мужчины. Также слышал, что по посадке разгуливает гомосексуалист, пристающий к подросткам и молодым парням, а эксгибиционисты, показывающие девушкам «хозяйство» из кустов - это обычное дело, на которое не обращают особого внимания. Относительно полиции, данная посадка прикреплена к полицейскому участку по ул Флорилор, а полицейские со Старой Почты туда, вообще, нос не кажут. В нашем районе туда ходить, вообще, не принято - как по минному полю, а родители детям строго-настрого запрещают ходить в «нехорошее место».

Гость:

«Какой бред написан! Рядом через дорогу общаги. Студенты там любятся не по-детски. А вы про изнасилования шепчете. Бредятина».

Al:

«Уже смешон ответ полиции, что кражи происходят не чаще! Да, они происходят в округе, а для преступников эта лесополоса как удачное место скрыться. Про патруль карабинеров отдельно! Дочка знакомых шла днем через спуск мимо конно-спортивной школы от Мирон Костин вниз. Девочка опаздывала, так трое ребят из карабинерного патруля окружили ее, стали распускать руки, хорошо, что случайные прохожие появились, две взрослые женщины, она воспользовалась ситуацией и убежала. С тех пор урок - даже близко к лесопарку не подходит одна. Так о чем спросить полицию в данном случае? Кто нас охраняет, люди, которые не законом пользуются, а своей безнаказанностью. Где реформа в полиции? Поверьте мне, если бы в патруль брали по одной девушке-карабинеру (кстати, сколько их у нас, рота хоть есть?), было бы лучше. Женщинам всегда «больше всех надо», они не оставят пьяного лежать (вдруг не пьян, а инсульт), не пройдут мимо ребенка без родителей (а вдруг потерялся), не останутся равнодушными, когда пьяный муж на улице оскорбляет или угрожает жене (лично наблюдала картину на Ботанике - как карабинеры проходили мимо, старательно не замечая происходящего, пока общественность в моем лице не возмутилась)».

Каверин:

«Если лень патрулировать, пусть установят скрытые камеры видеонаблюдения и держат в готовности группу захвата. Иначе, народ наставит капканы на волков».

А чего умнее?:

«Куда камеры - на верхушки ёлочек или насильникам на причинное место? Совсем свихнулся что ли на почве IT-прогресса?»

ЛЕОНИД РЯБКОВ