Будьте бдительны, пересекая границу Украины!

Новость, которая вовсе не новость: 9 апреля в 19.30 в международном пункте пропуска Болган - Хрустова при въезде в Украину был задержан легковой автомобиль "РЕНО".

Данный автотранспорт принадлежал молдавскому пенсионеру. Причина задержания – георгиевская ленточка на лобовом стекле... (Фото прилагаем)

Дорогие сограждане! Отправляясь в Украину, помните, что у ее властей острая аллергия на все, что связано с Победой наших предков в Великой Отечественной войне. Просто их предки были на стороне проигравших...

Будьте осторожней в самой свободной стране!

Катрин БОРОДИНА