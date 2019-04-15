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Общество
Будьте бдительны, пересекая границу Украины!
15.04.2019

Новость, которая вовсе не новость: 9 апреля в 19.30 в международном пункте пропуска Болган - Хрустова при въезде в Украину был задержан легковой автомобиль "РЕНО". 

Данный автотранспорт принадлежал молдавскому пенсионеру. Причина задержания – георгиевская ленточка на лобовом стекле... (Фото прилагаем)

Дорогие сограждане! Отправляясь в Украину, помните, что у ее властей острая аллергия на все, что связано с Победой наших предков в Великой Отечественной войне. Просто их предки были на стороне проигравших...

Будьте осторожней в самой свободной стране!

Катрин БОРОДИНА


 
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