Киртоакэ в деле о платных парковках валит все на Грозаву

Бывший примар Кишинева, председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ считает, что Прокуратура намеренно "вычеркнула и скрывает часть доказательств по его уголовному делу о платных парковках".

Как передает "ИНФОТАГ", он обратил внимание на пресс-конференции в понедельник на то, что Александр Пинчевского, который занимался со своими партнерами из Венгрии вопросом парковок, "черным по белому написал, что: с господином Киртоакэ никогда ничего не имел и ничего ему не передавал".

Киртоакэ подчеркнул, что "не давал никаких указаний своим подчиненным, в частности своему заму Нистору Грозаву, по поводу того, с кем подписывать контракт, поскольку все это и так было предусмотрено в документе рабочей группы, возглавляемой Грозаву, о проведении тендера".

"Какой смысл мне (в ноябре, как предполагает следствие) давать указание, если еще в мае было принято решение о том, с кем подписывать контракт спустя 30 дней после объявления победителя. Это решила рабочая группа по проведению тендера, которой руководил Грозаву и другие", - отметил Киртоакэ.

Он считает ошибочной позицию прокуратуры относительно того, что документы о проведении тендера, заменившие технико-экономическое обоснование, не являются доказательствами по этому делу, поскольку на изъятие этих двух документов прокуратурой был выписан ордер, а также они упомянуты в списке доказательств уголовного дела.

Киртоакэ был задержан 25 мая 2017 г. по обвинению в коррупции по делу об оборудовании в Кишиневе платных парковок По версии следствия, он своему подчиненному Нистору Грозаву дал указание подписать контракт на выполнение работ с компанией EME Parkleitsystem GmbH. В обмен на услугу Киртоакэ должен был получить 26% от уставного капитала победившей в тендере компании. Вместе с ним под следствием оказалось 10 человек, включая ряд предпринимателей, вице-примара (назначенного по квоте Либеральной партии) Нистора Грозаву и начальника управления общественного транспорта Игоря Гамрецкого. Последнему уже вынесен условный приговор, а Грозаву продолжает исполнять обязанности вице-примара. 16 февраля 2018 г. Киртоакэ объявил о своей отставке с поста мэра. Он находится под судебным контролем на время следствия.