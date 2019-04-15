Сохранить ясный ум до старости поможет чеснок, - ученые

Исследователи обнаружили прямую связь между кишечной микрофлорой и когнитивными функциями мозга.

Важность кишечной микрофлоры давно известна микробиологам, однако ее воздействие на память изучено мало. Разнообразие кишечной микробиоты неизбежно падает с возрастом. Введение в рацион чеснока, который содержит соединения, называемые аллил сульфиды, помогает сохранить здоровую микрофлору кишечника и, как следствие, улучшить когнитивные способности у пожилых людей.

К такому выводу пришли учёные из Луисвиллского университета в США в результате проведенного ими эксперимента. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского физиологического общества, сообщает Eurekalert.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах. В ходе него двухлетним грызунам (что соответствует человеческому возрасту примерно 56–69 лет) ввели в рацион добавку аллил сульфида. После чего их сравнили с мышами-ровесницами и более молодыми особями. Учёные выяснили, что пожилые мыши, получавшие химические соединения из чеснока, имели более хорошую долговременную, кратковременную и пространственную память, нежели особи из контрольной группы, которым не вводили в рацион эту биодобавку.

- Введение в рацион чеснока, который содержит соединения, называемые аллил сульфиды, помогает сохранить здоровую микрофлору кишечника и, как следствие, улучшить когнитивные способности у пожилых людей, - утверждает один из авторов эксперимента, доктор Джиортимий Бехер.

Исследователи намерены продолжить изучение связи между микробиотой кишечника и когнитивными функциями. И, возможно, уже в скором будущем они научатся решать проблемы с памятью самым простым способом – съев зубчик чеснока за обедом.