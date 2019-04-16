В экономике спад, а продажи люксовых товаров продолжают расти

Новое поколение миллионеров оказалось расточительнее предыдущего: объем мирового рынка предметов роскоши растет.

Объем мирового рынка предметов роскоши в 2017 финансовом году (закончился в июне 2018 года) увеличился на 10,8%, несмотря на замедление роста экономики Китая и Евросоюза. Об этом говорится в исследовании Global Powers of Luxury Goods, опубликованном компанией Deloitte.

Объем выручки 100 крупнейших компаний на рынке роскоши в 2017 финансовом году достиг $247 млрд. Годом ранее он составлял $217 млрд, таким образом, рост за год составил 10,8%.

Тройка лидирующих в рейтинге компаний не изменилась – это французская LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (выручка - 28 миллиардов долларов), американская The Estée Lauder Companies (с 13,6 миллиарда долларов) и швейцарская Compagnie Financière Richemont (с 12,8 миллиарда долларов). В пятерке крупнейших игроков произошли изменения: рост продаж владельца Gucci компании Kering на 27,5% позволил ему обогнать итальянскую Luxottica и занять четвертую позицию. В первой десятке появилась британская Chanel, которой досталось шестое место - компания впервые опубликовала финансовые результаты, ее выручка составила 9,6 миллиарда долларов.

По данным Delloitte, новые HENRYs более расточительны, чем их предшественники. В среднем такая семья тратит на покупки около $86 тыс., тогда как более раннее поколение – Х – тратило около $67 тыс., а HENRYs так называемых бебибумеров (рожденные с 1946-го по 1964 год) и того меньше – $ 60 тыс, сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов британской консалтинговой корпорации, именно благодаря этому мировой рынок предметов роскоши продолжал расти и в 2018 году, несмотря на замедление глобального экономического роста по всему миру, в том числе США, Китае и странах ЕС. При этом они прогнозируют и рост среднего класса, который к 2020 году составит более 50% всех потребителей. Таким образом, luxury-рынок будет расти вместе с ними. Самыми перспективными называют рынки таких стран, как Китай и Индия.

Что касается Европы, то здесь сегмент дорогих товаров также продолжает расти, но более неравномерно. Испания и Франция, например, показали большую динамику роста, а Германия и Италия, наоборот, закончили 2018 год с отрицательными показателями. Китай, показавший замедление экономики впервые за 28 лет, остается главным потребителем люксовых товаров как внутри страны, так и за рубежом. Тем временем в Индии появляется все больше новых HENRYs, которые покупают предметы роскоши.

Не избежала этой тенденции и скромная как по уровню развития экономики, так и по доходам населения Молдова, о чем свидетельствует замеченный на улицах Кишинева дорогущий Dartz Prombron White Horse. К сожалению, со средним классом у нас пока как-то не складывается, а пропасть между богатыми и бедными продолжает расти.