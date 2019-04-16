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Экономика
С 15 апреля в Молдове изменились правила оплаты штрафов
16.04.2019

Продлен срок для погашения штрафа с 50-процентной скидкой, нарушителям дают больше времени на случай, если внесению денег помешают выходные дни.

Вчера, 15 апреля, вступил в силу распоряжение министерства финансов, которое позволяет нарушителю уплатить только половину штрафа, если он будет уплачен в течение трех рабочих дней.

Ранее, чтобы воспользоваться 50-процентной скидкой, нарушителю давали лишь 72 часа. Однако если штраф был наложен в канун нерабочих дней, нарушитель часто не имел физической возможности воспользоваться преимуществами, которые ему были гарантированы законом.

А с 22 апреля вступают в силу новые правила наложения штрафа при неверной парковке автомашин. Водители, которые нарушат ПДД и оставят «железную ласточку» в неположенном месте, подвергнутся штрафу до 1500 леев (86 долларов по текущему курсу Нацбанка страны) и четырем штрафным очкам.

В 2018-м за неправильную парковку в Молдове оштрафовали свыше восьми тысяч водителей. С начала 2019-го за такое нарушение поплатились 540 автовладельцев — на них составлены протоколы. Это на 75% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.


 
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