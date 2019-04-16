Руслан Кодряну отреагировал на уничижительную критику столицы со стороны английского влогера

"Временно исполняющий" признал наличие серьёзных проблем. Английский влогер, побывавший в самом сердце Кишинёва, расписал нынешнюю ситуацию без романтического пафоса - она ужасна, а заброшенное здание гостиницы National - просто абсурд. Разумеется, критика гостей из "цивилизованного сообщества" задела городские власти (на стоны горожан по этому поводу они давно не обращают внимание) - и Руслан Кодряну поспешил ответить:

- Я могу только порадоваться, что люди из-за рубежа подтверждают то, что я говорю, как и.о. мэра. Подземные переходы требуют крупных инвестиций из муниципального бюджета, - заявил Кодряну в интервью порталу Agora.

Здание гостиницы беспокоит и его, но власти бессильны, заявил Кодряну:

- Гостиница не наша, а частная. Я бы оставил все как есть, как место позора для тех, кто позволил зданию оказаться в таком состоянии, - добавил временно исполняющий обязанности примара.