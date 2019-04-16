Сильвия Раду кипит от возмущения из-за появившейся в прессе информации по поводу уезжающих врачей

Министр здравоохранения назвала все это "спекуляциями".

Сильвия Раду возмущена появившимися в прессе публикациями о том, что в последние двенадцать лет за границу выехало рекордное количество врачей - более 3200. Именно такое количество медиков обратилось за указанное время в администрацию медицинских учреждений с просьбой проверить подлинность их документов - косвенный признак грядущего отъезда за границу. Публикации на эту тему Раду назвала "спекуляциями":

- В последнее время единственной заботой неспециалистов, которые называют себя экспертами, является распространение манипулятивных новостей о человеческих ресурсах в области здравоохранения. Так или иначе, но я нахожу странным, что ни при каких обстоятельствах не была запрошена официальная позиция отраслевого министерства. Возможно, наши объяснения не позволили бы некоторым людям публиковать ложные сведения, - считает Раду.

По её словам, журналисты пользуются вырванными из контекста данными, которые на самом деле не отражают ситуацию в области здравоохранения. Раду пообещала представить вскоре свой доклад на эту тему. Впрочем, объяснения Раду звучат достаточно неубедительно - согласитесь, "либерализация визового режима" сама по себе не заставляет людей покидать родину, если у них нет такого желания, и, тем более, если они востребованы на родине. То же самое касается и варианта с румынским гражданством:

- Приняли ли они в расчет тот факт, что за прошедшие годы произошел ряд событий, которые могли ускорить эти процессы: например, признание дипломов, выданных ГУМФ им Н. Тестемицану, в других государствах или отмена визового режима или возможность приобретения румынского гражданства? Вы видели какой-нибудь анализ относительно численности врачей, вступивших в систему, и врачей ушедших на пенсию? Сколько было обучено? Как изменилось количество студентов-медиков? - вопрошает Раду.

Закончила свою речь Раду общими словами, что не стоит, дескать, на нас давить подобными публикациями:

- Печально, что делаются попытки оказать ненужное давление на реформируемую систему, тем самым постоянно распространяя негативный образ системы здравоохранения в Республике Молдова, не принимая во внимание работу и самоотверженность большинства работников на местах, заслуживающих всяческого уважения, - добавила министр.