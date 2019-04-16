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Общество
Президент России Путин наградил молдавского композитора Догу орденом Александра Невского
16.04.2019

Маэстро получил награду за значительный вклад в развитие мировой музыкальной культуры.

Хорошая новость пришла из Москвы. Наш великий земляк, постоянно проживающий в столице России, стал кавалером ордена Александра Невского. Награду вручил первый заместитель главы Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко по поручению Президента России Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля.

Орден получен за значительный вклад в развитие мировой музыкальной культуры.


 
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