Юрист предлагает, чтобы ПСРМ и блок ACUM заключили договор о сотрудничестве

Юрист Партии социалистов Фадей Нагачевски считает, что для преодоления проблем с взаимным доверием, на которые ссылаются ПСРМ и блок ACUM, сторонам следовало бы заключить „договор о сотрудничестве”. По его мнению, в этом договоре должны быть прописаны все действия, подлежащие выполнению сторонами. Заявление было сделано в передаче „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

По его словам, и ПСРМ недостаточно доверяет блоку ACUM. „Не обязательно называть это договором об альянсе, а договором о сотрудничестве, и обговорить в нем все действия от А до Я. Их следует выполнять как количественно, так и качественно - каждые три месяца кому и что необходимо делать”, говорит адвокат.

По его мнению, если какая-либо из сторон нарушит этот договор, то последует голосование гражданина. Он утверждает, что в настоящее время есть только несколько вариантов - досрочные выборы, жаркие дискуссии в прессе или „отправка Демократической партии в оппозицию”.

Депутат блока ACUM Думитру Алайба сказал, что был нарушен целый ряд обязательств и соглашений об альянсах. „Мы не верим в подписанные бумаги, потому что в 2015, 2016, 2017 годах были подписаны всевозможные документы, в том числе господин Додон, до того как стал президентом подписал заявление о том, что ни на каких условиях не будет сотрудничать с господином Плахотнюком. Мы не верим в подписанные бумаги, мы верим в действия, которые подтверждают то же намерение что и факт, что мы видим ситуацию в нашей стране одинаково, а именно, что мы должны нанести удар по коррупции”, отметил депутат.

Обозреватель Николае Негру признал, что скептически относится к идее договора о сотрудничестве. По его словам, клятвы в политике выглядят смешно. „Обеты не помогают в политике. Я считаю, что если уж обсуждать, то пусть сядут за стол переговоров, проведут дебаты, все обговорят, и если эти переговоры провалятся, то я думаю, что логично, чтобы ПСРМ обратилась к ДПМ или наоборот”, отметил журналист.

Политический совет блока ACUM созван на вторник, 16 апреля, на заседание для рассмотрения выдвинутого на прошлой неделе Партией социалистов предложения, и принятия решения по дальнейшим действиям.