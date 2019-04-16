Республика Молдова переживает политический кризис или нет? Что говорят политические комментаторы

Пока рано говорить о политическом кризисе в Республике Молдова. Законный срок, за который может быть создано парламентское большинство и принят хотя бы один закон, ещё не нарушен. Такие заявления были сделаны в передаче "Главное" на телеканале TVC21, передает IPN.

Политолог Эрнест Варданян привел в качестве примера Германию, где политики вели переговоры почти полгода, и они закончились успешно. „У нас нет кризиса, а лишь некоторые неприятные ситуации, неясности, недосказанность, но не кризис”, считает политолог.

Политический комментатор Корнелиу Чуря утверждает, что в Конституции написано, что президент может распустить парламент, если в течении трех месяцев не принято ни одного закона. „Но может и не распустить. Поэтому эти сроки приблизительны, они могут составлять и четыре месяца, и пять. Так что говорить о кризисе пока слишком рано”, считает комментатор. По его мнению, некоторые комментаторы говорят, что настоящие переговоры еще не начались, то есть серьезные игроки едва „разогреваются”.

Эксперт в области публичной политики Штефан Глигор заявил, что с учетом занятых Партией социалистов и блоком ACUM позиций и имея в виду, что в настоящее время никакого прогресса не достигнуто, вероятность политического кризиса достаточно высока.

Политический совет блока ACUM созван на вторник, 16 апреля, на заседание для рассмотрения выдвинутого на прошлой неделе Партией социалистов предложения, и принятия решения по дальнейшим действиям.