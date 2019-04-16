Премьер Павел Филип: Усилия правительства по защите реки Днестр приносят результаты

В результате усилий правительства Республики Молдова украинская сторона приняла решение о прекращении любых работ по строительству каскадных гидроэлектростанций на реке Днестр до проведения оценки влияния экологической стратегии в трансграничном контексте, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой.

„На всех встречах, которые мы провели с украинскими официальными лицами, в том числе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, мы говорили о реке Днестр как об общей ценности и о нашей крайне высокой заинтересованности в сохранении экосистемы этой реки. Благодарю коллег, которые участвовали в переговорах, а также украинскую сторону, которая проявила открытость и понимание”, - сказал премьер-министр Павел Филип.

Тема окружающей среды постоянно присутствовала на повестке дня молдавско-украинских дискуссий.

Летом 2017 года, в результате переговоров, Украина ратифицировала Римское соглашение 2012 года о сотрудничестве в области защиты Днестра. Это соглашение предусматривало в том числе создание совместной комиссии по стабильному пользованию и защите бассейна реки Днестр.

В декабре 2017 года премьеры Павел Филип и Владимир Гройсман подписали совместное обращение к Европейской комиссии для получения экспертной помощи для проведения широкого экологического исследования воздействия на весь бассейн реки Днестр.

В обоих государствах реализуется проект глобального экологического фонда "Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированное управление водными ресурсами в бассейне реки Днестр", который проводит тщательный анализ бассейна реки Днестр с выявлением трансграничных проблем и рисков. Кроме того, посольство Швеции в Республике Молдова проводит исследование, касающееся социального и экологического воздействия на территории Республики Молдова последствий функционирования Днестровского гидроэнергетического комплекса.

"Все эти действия направлены на обеспечение защиты реки Днестр, чтобы она оставалась общим богатством. Ничто не является более важным, чем сохранение реки для будущих поколений", - подчеркнул Павел Филип.