ПКРМ думает о местных выборах! Воронин: «Ситуация в стране способна вновь вывести ПКРМ на авансцену молдавской политики»

Председатель Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин утверждает, что на прошедших 24 февраля парламентских выборах поражение потерпел весь молдавский народ, который лишился «надежной защиты единственного своего союзника в парламенте в лице ПКРМ». Об этом говорится в докладе председателя Партии коммунистов Республики Молдова Владимира Воронина на X Пленуме ЦК партии, опубликованном в газете «Коммунист».

Как сообщает Трибуна, Владимир Воронин отметил, что поражение не должно привести коммунистов в уныние, заставить посыпать головы пеплом и стать поводом для траура.

«Должны ли мы себя хоронить заживо? Нет, и еще раз нет! А вот разобраться глубоко, ответственно и принципиально в причинах произошедшего мы с вами просто обязаны. Это поражение стало следствием целого комплекса проблем. Эти проблемы носят как объективный, так и субъективный характер», – отметил Воронин.

Также лидер ПКРМ говорил о предстоящих местных выборах.

«С уверенностью можно сказать только одно: если не ставить перед собой больших задач общенационального масштаба, нам нечего делать даже на местных выборах. А они уже не за горами. И подготовку к ним следует считать важнейшей задачей партии на ближайшую перспективу. Само развитие ситуации в стране с затянувшимся политическим ступором, назревающим социально-экономическим кризисом, вероятным союзом между демократами и социалистами способно вновь вывести Партию коммунистов на авансцену молдавской политики. Повторюсь, это может произойти само собой, без особых усилий с нашей стороны. Но мы, безусловно, должны быть готовы к этому объективному событию и вновь оседлать волну. А для этого мы должны быть не просто собраны, сконцентрированы, но и во всем едины. Сегодня нам необходимо определиться с партийной повесткой. А у нас она может быть только собственной. Навязать нам ее не может, да и не имеет права никто. Наступательность, даже агрессивность должны стать нашим политическим стилем. Раскрывать избирателям глаза на преступления власти, какими бы они ни были. Формировать в их глазах образ будущего нашей страны, неотрывного от Партии коммунистов. Бороться на каждом клочке общественного и политического пространства. Бороться искренне и самоотверженно. Других целей, других задач, кроме борьбы за справедливость, гражданские права, законность и демократию, такая партия, как наша, носящая высокое звание «коммунистическая», не может перед собой ставить. И тогда победы придут. Мы в этом уверены», – отметил глава партии.

Андриана Кептине