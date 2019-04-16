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Общество
В ПМР упростят пограничный режим на период пасхальных праздников
16.04.2019

Нововведением смогут воспользоваться жители трёх стран.

Вадим Красносельский, президент самопровозглашённой ПМР, подписал указ об упрощённом пограничном режиме на период пасхальных праздников. С 25-го апреля по 7-е мая въехать на территорию непризнанной республики будет легче в бюрократическом плане, будет упрощена регистрация автомобилей, вдобавок, будут созданы дополнительные пункты пропуска в сёлах:

Вадатурково – Шершенцы;

Валя-Адынка – Загнитков;

Плоть – Крутые;

Виноградное – Новые Буторы;

Грушка – Немировка;

Красный Октябрь – Вертюжаны;

Рашков – Вадул-Рашково;

Цыбулевка – Цехановка;

Тея – Калфа.

Этот временный режим будет действовать лишь для граждан Молдовы, Украины и Российской Федерации.


 
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