Общество В ПМР упростят пограничный режим на период пасхальных праздников Нововведением смогут воспользоваться жители трёх стран. Вадим Красносельский, президент самопровозглашённой ПМР, подписал указ об упрощённом пограничном режиме на период пасхальных праздников. С 25-го апреля по 7-е мая въехать на территорию непризнанной республики будет легче в бюрократическом плане, будет упрощена регистрация автомобилей, вдобавок, будут созданы дополнительные пункты пропуска в сёлах: Вадатурково – Шершенцы; Валя-Адынка – Загнитков; Плоть – Крутые; Виноградное – Новые Буторы; Грушка – Немировка; Красный Октябрь – Вертюжаны; Рашков – Вадул-Рашково; Цыбулевка – Цехановка; Тея – Калфа. Этот временный режим будет действовать лишь для граждан Молдовы, Украины и Российской Федерации.

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