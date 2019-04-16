В ПМР упростят пограничный режим на период пасхальных праздников

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Общество
Нововведением смогут воспользоваться жители трёх стран.
Вадим Красносельский, президент самопровозглашённой ПМР, подписал указ об упрощённом пограничном режиме на период пасхальных праздников. С 25-го апреля по 7-е мая въехать на территорию непризнанной республики будет легче в бюрократическом плане, будет упрощена регистрация автомобилей, вдобавок, будут созданы дополнительные пункты пропуска в сёлах:
Вадатурково – Шершенцы;
Валя-Адынка – Загнитков;
Плоть – Крутые;
Виноградное – Новые Буторы;
Грушка – Немировка;
Красный Октябрь – Вертюжаны;
Рашков – Вадул-Рашково;
Цыбулевка – Цехановка;
Тея – Калфа.
Этот временный режим будет действовать лишь для граждан Молдовы, Украины и Российской Федерации.
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